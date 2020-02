Bien sûr, ils ont nommé le troisième jeu de rythme Chopin Fred3ric

J’adore le compositeur du XVIIIe siècle Frédéric Chopin. Je aime les jeux vidéo. J’adore les jeux vidéo mettant en scène Frédéric Chopin. Avec la sortie de Fred3ric, disponible dès maintenant sur le Nintendo Switch eShop, Forever Entertainment renforce sa position de producteur le plus prolifique de jeux vidéo Chopin au monde. Ils en ont fait trois, battant Bandai Namco (Eternal Sonata) et Bloober Team (Music Master: Chopin).

Pour vous mettre au courant, Chopin s’est frayé un chemin hors de sa tombe dans le jeu de rythme 2012 Frederic: The Resurrection of Music. Puis il a lutté contre des arrangements modernes plus accrocheurs de ses compositions renommées dans Frederic: Evil Strikes Back de 2014. Dans cette nouvelle suite, il fait face à sa plus grande menace, les versions cybernétiquement améliorées des plus grands compositeurs de l’histoire.

Fred3ric oppose à nouveau Chopin, compositeur-punk décalé dans le temps, au diable cybernétique Zeitgeist. Même si ses plans précédents de ruiner Chopin en le confrontant à d’autres musiciens dans des duels de jeux de rythme ont échoué deux fois, Zeitgeist le fait une troisième fois, car c’est une machine et pas un penseur très original.

Capture d’écran: Kotaku

Ce qui est différent, ce sont les adversaires de Chopin. Au lieu de lutter contre des genres musicaux modernes personnifiés par des parodies de stars de la pop, il affronte Mozart, Beethoven et Bach. Zeitgeist tire les grands compositeurs à travers le temps, les augmente cybernétiquement et les lâche sur les pauvres Freddie Chops.

Bach devient Hyper J.S.Bach, ultra claviériste. La perte d’audition bien documentée de Beethoven n’est pas un problème pour Ludvig Van Cyborg, hyper uber-Beethoven avec cyber-audition.

Capture d’écran: Kotaku

Les entrées précédentes de la série Frederic ont amené les joueurs à écouter des mélanges de pavot de musique Chopin. Fred3ric transforme la musique des adversaires de Chopin en de charmants medleys. La scène de Beethoven, par exemple, présente une merveilleuse combinaison de sa cinquième symphonie avec «Ode to Joy». Dans la scène du compositeur norvégien Edvard Grieg, il y a un magnifique mélange de plusieurs chansons que je connais mais dont je ne connais pas le nom parce que c’est Edvard Grieg. Ce sont de bonnes choses.

Les batailles de jeu de rythme de Fred3ric sont des trucs standard. Les notes tombent, appuyez sur les boutons de droite dans le bon ordre pour garder votre score au-dessus de celui de votre adversaire. Les joueurs peuvent utiliser des boutons pour représenter les notes sur les claviers de Chopin, mais le jeu a été conçu pour les commandes tactiles. Régler le commutateur vers le bas et le jouer du bout des doigts en tapant sur l’écran semble beaucoup plus naturel. Malheureusement, je ne peux pas enregistrer de métrage à partir du Switch lorsqu’il n’est pas ancré, alors imaginez que l’écran ci-dessous me joue.

Fred3ric est court et doux. Il n’y a que huit étapes à maîtriser, et la maîtrise arrive assez rapidement pour les joueurs ayant même une connaissance rudimentaire de la musique classique. Il n’y a pas de courbe d’apprentissage pour apprendre de nouvelles chansons, comme dans d’autres jeux de rythme. Ce sont des airs familiers interprétés par des visages familiers avec des améliorations cybernétiques bizarres.

Avec ses cinématiques animées de dessins animés, son sens de l’humour loufoque et son traitement absurde des plus grands artistes de l’histoire, Fred3ric continue de raconter la blague étrange que Forever Entertainment a commencé à raconter en 2012 avec The Resurrection of Music. Je suis toujours rivé.

