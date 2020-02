Bientôt, vous pourrez attraper le légendaire Thundurus implacable dans Pokémon GO!

Avec la fin du mois de février, un nouveau mois va commencer et cela signifie qu’il apportera beaucoup de contenu pour Pokémon GO. Comme chaque début de mois, Niantic a partagé toutes les nouvelles auxquelles les joueurs peuvent s’attendre et cette fois, vous ne voudrez pas arrêter d’explorer votre ville, car vous pouvez attraper beaucoup de Pokémon.

Ce mois-ci sera rempli de Pokémon légendaires. Pour commencer, il a été confirmé que le Pokémon Centella, Thundurus, sera enfin disponible dans le jeu et vous pourrez l’attraper en Raids 5 étoiles à partir du lundi 2 mars. Si vous voulez avoir plus d’occasions de le vaincre, nous vous recommandons d’apporter des créatures de glace et de roche.

Mais il y a plus, chaque week-end, à partir du 6 mars, un Pokémon différent apparaîtra dans les Raids 5 étoiles. Le premier week-end mettra en vedette Darkrai; le second, Giratina; Ensuite, Cobalion arrivera (avec un mouvement spécial Holy Sword), et à la fin Lugia apparaîtra (qui connaîtra le mouvement exclusif Aerochorro).

Un autre Pokémon légendaire aura besoin de votre aide, car il deviendra la proie de la méchante Team Rocket. Nous nous référons au volcan Pokémon, Entei, qui sera sous le pouvoir de Giovanni. Pour accéder à cet événement, vous devrez avoir terminé l’enquête spéciale de l’équipe GO Rocket Team.

Cette organisation causera beaucoup de problèmes le week-end du 6 au 9 mars, alors préparez-vous à mener des batailles avec ses membres et à purifier les Pokémon fantômes.

De plus, du vendredi 20 au lundi 23 mars, un «week-end mystérieux» aura lieu, dans lequel il y aura un double bonus de Stardust par capture et éclosion. Mieux encore, il y aura un nouvel événement spécial de recherche, qui sera accompagné d’une apparition plus fréquente de Pokémon de type Normal, Feu, Eau, Électrique et Glace. Karrablast et Shelmet éclosent à partir d’oeufs de 5 kilomètres et il y aura des raids de 1 à 4 étoiles avec Pokémon Bug et Steel.

Tout au long de ce mois, il sera également possible de trouver le Pokémon Fruit Thorn, Ferroseed, qui sera disponible en tant que réalisation de recherche. La meilleure chose est qu’elle comprendra des Star Powders supplémentaires.

Si vous êtes un fan du Pokémon de type Psychic, alors vous voudrez être au courant des derniers jours de mars, car il y aura de nouveaux Pokémon de la région de Teselia (Unova), qui apparaîtront pour la première fois, tels que Solosis et Gothita dans des œufs Pokémon, en plus d’autres créatures à la fois dans les œufs et dans les raids. Cela se produira du 27 au 30 mars.

Enfin, nous vous recommandons de jouer tous les mardis et jeudis à 18h00 (heure locale), car il y aura plus de Pokémon apparaissant dans la nature (mardi) et vous recevrez des bonus de Sweets, Stardust ou d’expérience.

Et vous, que pensez-vous de tous ces événements spéciaux de mars? Quel nouveau Pokémon vous intéresse? Attraperas-tu Thundurus? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que certains événements de ce mois ont été affectés à cause du coronavirus dans certaines régions, mais si vous vivez en Amérique, il n’y a pas de problème. Cependant, nous vous invitons à prendre vos précautions lorsque vous assistez à des événements avec de nombreuses personnes. D’autre part, vous devez tenir compte du fait que ce mois-ci, il y aura également une journée communautaire, seulement que Niantic n’a rien révélé à ce sujet. Nous te tiendrons informé; Pendant ce temps, vous pouvez en profiter pour attraper des clones Pokémon avant qu’il ne soit trop tard.

Pokémon GO est disponible sur les appareils mobiles.

