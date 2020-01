Bientôt, vous pourrez essayer Yooka-Laylee et The Lair impossible avant d’acheter

Lorsque nous avons examiné Yooka-Laylee et l’impossible repaire en octobre 2019, nous avons dit que c’était “un effort de deuxième année fantastique qui rend hommage au passé de Rare et fait de Playtonic l’un des studios les plus excitants du Royaume-Uni.” Si cela ne vous a pas suffisamment encouragé à l’acheter, alors peut-être que la possibilité de goûter une partie du jeu avant de franchir le pas suffira?

C’est précisément ce que Playtonic fait à la fin de ce mois. Une démo gratuite arrivera sur l’eShop le 30 janvier (une semaine après Steam). La démo comprendra “un assortiment de niveaux 2D vibrants et passionnants”, un “Pagie Challenge”, un changement d’état pour l’une des étapes, quelques toniques à goûter (dont l’un donne à Yooka une tête massive), et l’accès au titre Impossible Lair lui-même (halètement!). De plus, votre progression depuis la démo peut être reportée au jeu complet.

Mais pourquoi maintenant, et pourquoi pas au moment de la sortie, vous demandez-vous? Eh bien, selon Twitter de Playtonic, les démos ne sont pas seulement quelque chose que vous sortez avec un effort minimal – elles doivent être certifiées comme une version complète, et il n’y avait tout simplement pas le temps ou les ressources pour produire une démo au lancement. Nous allons les laisser partir, car ce sont de bonnes personnes.

Allez-vous télécharger cette démo le 30?

