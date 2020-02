Bientôt, vous pouvez jouer à Teamfight Tactics sur votre iPhone ou Android et gratuitement!

Teamfight Tactics, le nouveau projet Riot Games, est en route vers des appareils mobiles tels que les téléphones iPhone ou Android. Si c’est un lancement qui attire votre attention, sachez que très vite vous pourrez y jouer et le mieux c’est que vous puissiez le faire gratuitement.

Par le biais d’une publication sur son site Web, Riot Games a indiqué que Teamfight Tactics atteindra les téléphones mobiles avec iOS et Android dans le courant du mois de mars. Bien qu’il n’ait pas partagé de date fixe, il a déclaré que certains joueurs pourront commencer à jouer avant, car il y aura une bêta qui commencera dans les semaines à venir et qui sera disponible “dans certains pays”.

Dans la publication, Riot Games a révélé que dans la plupart des pays, Teamfight Tactics sera un jeu avec des progrès et un inventaire partagé sur PC et téléphones portables. C’est pourquoi il travaille à faire en sorte que le jeu «ait la même apparence et la même sensation» dans les deux versions. Cela dit, cela a également changé plusieurs choses – comme le style visuel – pour le rendre “plus lumineux et plus accessible”. De plus, les objets ont été modifiés afin qu’ils se sentent plus à l’aise lorsqu’ils sont utilisés avec leurs doigts. Enfin, le chat sera désactivé dans cette version, au moins au début.

«Le gameplay, les systèmes de jeu, les mises à jour de l’équilibre, les nouveaux sets, le qualificatif et tout ce que vous aimez dans Teamfight Tactics resteront les mêmes. Pour nous, il est très important de garder l’expérience, peu importe où vous jouez », a déclaré Riot Games.

Il est important de noter que Riot Games ne partage toujours pas tous les détails sur ce qu’il prépare pour Teamfight Tactics sur mobile. C’est pourquoi ils partageront plus tard d’autres détails sur cette version pour iOS et Android.

Teamfight Tactics est désormais disponible sur PC. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles qui s’y rapportent.

