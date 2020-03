Bientôt, vous pouvez obtenir l’édition numérique de Hyrule Historia

La légende de Zelda est l’une des franchises les plus importantes de l’histoire des jeux vidéo et pratiquement tout l’univers créé par Nintendo est un sujet d’intérêt, en particulier pour les fans qui ont été perdus dans chacun de leurs mondes et des histoires attachantes. Cela a conduit Nintendo et Dark Horse Books à entreprendre un projet encyclopédique qui a commencé en 2013 avec la publication The Legend of Zelda: Hyrule Historia. Maintenant, 7 ans plus tard, ceux qui aiment les versions numériques peuvent l’obtenir officiellement.

Acheter The Legend of Zelda: Hyrule Kindle Edition Story – Disponible sur Amazon

Dark Horse Books a annoncé que la version numérique de The Legend of Zelda: Hyrule Historia est à quelques jours de ses débuts sur Amazon dans l’édition Kindle, en particulier le 14 avril, lorsque les fans pourront obtenir ce recueil qui couvre les détails , histoire et contenu du premier épisode de The Legend of Zelda: Skyward Sword. Cette édition sera lancée en anglais et son prix est de 585 $ MXN, bien qu’elle soit actuellement disponible et vous pouvez l’acheter pour 379 $ MXN.

The Legend of Zelda: Hyrule Historia est une publication supervisée par Eiji Aonuma, responsable de la franchise depuis des années, en collaboration avec Akira Himekawa, qui s’est chargée des illustrations.

