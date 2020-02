Bienvenue dans la ville 27

Fine ArtFine ArtFine Art est une célébration du travail des artistes du jeu vidéo, présentant le meilleur de leurs portefeuilles professionnels et personnels. Si vous êtes dans l’entreprise et que vous souhaitez partager des œuvres d’art, contactez-nous! PrevNextView All

Josef Anton est un artiste conceptuel indépendant qui a travaillé sur des jeux comme la série Anno et Call of Duty: Black Ops 4.

L’année dernière, nous avons présenté l’une de ses pièces Anno 1800 en tant qu’image principale dans ce post de beaux-arts, mais ce soir, c’est à 100% Josef. Vous pouvez en voir plus sur sa page ArtStation.

