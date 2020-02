Bienvenue en enfer, Garfield

salut! Cette semaine, nous apprenons combien d’argent Ninja a gagné en passant à Mixer, jouer de la musique en utilisant de vieux téléviseurs, en savoir plus sur Torchlight 3, regarder une vidéo de fan de Cuphead et voir ce que fait Garfield en enfer.

Super contenu Kotaku de la semaine dernière

Je comprends POURQUOI ils ne créent pas de nouveaux étages solo à explorer, mais je suis toujours triste à ce sujet.

C’est une histoire incroyable qui plonge vraiment profondément dans toutes les nouvelles récentes des streamers quittant Twitch et concluant des accords ailleurs.

C’est sympa! De plus, je n’ai pas à mourir 300 fois pour le voir.

C’est beaucoup de Funko Pops et des copies utilisées de Black Ops 3.

Tweets!

Les CRT me manquent et la façon dont ils fredonnent et comment vous pourriez aimer … sentir que le téléviseur était allumé. Et je me suis certainement amusé à taper et à frotter mon ancien écran de télévision CRT.

Mothra non! Vous n’avez pas regardé Rocky V?

C’est vraiment fascinant et je ne peux pas arrêter de le regarder.

Nouvelles

Bandes-annonces et vidéos que vous avez peut-être manquées

Avec un peu plus d’argent et de temps, je parie que ces bandes-annonces pourraient être transformées en épisodes pour un spectacle d’animation se déroulant dans l’univers Titanfall. Je regarderais ça.

J’ai adoré Torchlight et je n’ai jamais joué la suite. Je devrais arranger ça un jour.

Vous vouliez du DLC pour Code Vein? Voici!

.