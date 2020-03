Bill Gates de Microsoft quitte son conseil d’administration

Microsoft a annoncé que le co-fondateur et conseiller technologique Bill Gates a quitté le conseil d’administration de l’entreprise “pour consacrer plus de temps à ses priorités philanthropiques, notamment la santé mondiale, le développement, l’éducation et son engagement croissant dans la lutte contre le changement climatique”. Gates est président du conseil d’administration depuis le 4 février 2014.

«Ce fut un immense honneur et un privilège d’avoir travaillé avec Bill et d’avoir appris de lui au fil des ans», a écrit le PDG de Microsoft, Satya Nadella. “Bill a fondé notre entreprise avec une croyance en la force de démocratisation des logiciels et une passion pour résoudre les défis les plus urgents de la société. Et Microsoft et le monde sont meilleurs pour cela.”

Nadella a poursuivi: “Le conseil d’administration a profité du leadership et de la vision de Bill. Et Microsoft continuera de bénéficier de la passion technique et des conseils continus de Bill pour faire avancer nos produits et services. Je suis reconnaissant de l’amitié de Bill et j’ai hâte de continuer à travailler à ses côtés. pour réaliser notre mission de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens de faire plus. “

“En ce qui concerne Microsoft, se retirer du conseil d’administration ne signifie en aucun cas s’éloigner de l’entreprise”, a déclaré Gates, selon CNBC. “Microsoft sera toujours un élément important du travail de ma vie et je continuerai à travailler avec Satya et le leadership technique pour aider à façonner la vision et à atteindre les objectifs ambitieux de la société. Je suis plus optimiste que jamais quant aux progrès réalisés par la société et comment il peut continuer à bénéficier au monde. “

Aux côtés de Paul Allen, décédé en 2018, Gates a cofondé Microsoft en 1975. Jusqu’en 2000, Gates était le PDG de l’entreprise. Il a été succédé par Steve Ballmer qui a ensuite transmis le rôle à Satya Nadella en 2014 – la même année, Gates est devenu président du conseil d’administration.

2020 continuera d’être une grande année pour Microsoft, alors que la société se prépare à lancer son service de jeu en nuage Project xCloud et la console de nouvelle génération Xbox Series X. Cette dernière devrait sortir pendant la saison des vacances aux côtés de la console de nouvelle génération de Sony , la PlayStation 5.