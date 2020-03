Bill Gates démissionne du conseil d’administration de Microsoft pour se concentrer sur le travail philanthropique

Par Emily Gera,

Dimanche 15 mars 2020 15:59 GMT

Bill Gates, le créateur de Windows et co-fondateur de Microsoft, a annoncé qu’il quittait son rôle au sein du conseil d’administration du géant de la technologie.

Dans un article de blog publié sur LinkedIn, Gates a confirmé qu’il concentrerait désormais son temps sur les efforts philanthropiques.

«J’ai pris la décision de me retirer des deux conseils publics auxquels je siège – Microsoft et Berkshire Hathaway – pour consacrer plus de temps aux priorités philanthropiques, notamment la santé et le développement mondiaux, l’éducation et mon engagement croissant dans la lutte contre le changement climatique. il écrit. «Le leadership des sociétés Berkshire et de Microsoft n’a jamais été aussi fort, donc le moment est venu de franchir cette étape.»

Le milliardaire de 65 ans a pris congé de son rôle de directeur de Microsoft pour la première fois en 2008, passant à un rôle de conseil au sein du conseil d’administration de la société – il a peut-être même eu un coup de main pour mettre en lumière Age of Empires: Definitive Edition.

“En ce qui concerne Microsoft, se retirer du conseil d’administration ne signifie nullement s’éloigner de l’entreprise”, poursuit son message.

«Microsoft sera toujours un élément important du travail de ma vie et je continuerai à travailler avec Satya et le leadership technique pour aider à façonner la vision et à atteindre les objectifs ambitieux de l’entreprise. Je suis plus optimiste que jamais quant aux progrès de l’entreprise et comment elle peut continuer à profiter au monde. »

