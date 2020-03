Bill Gates dit au revoir à Microsoft en démissionnant de son conseil d’administration

Le co-fondateur de Microsoft Corp, Bill Gates, qui a fait de l’entreprise l’une des entreprises technologiques les plus importantes au monde, a renoncé à Conseil d’administration aujourd’hui pour se concentrer sur d’autres questions plus philanthropiques liées à la santé mondiale, l’éducation et le changement climatique.

Le milliardaire et sa femme Melinda Ils administrent l’un des plus grands organismes de bienfaisance de la planète, le Fondation Gates, qui possède des milliards d’actifs et finance des programmes de lutte contre la maladie et la pauvreté. Portes il a quitté son emploi de cadre à plein temps Microsoft Il y a 12 ans et est resté Président du conseil d’administration jusqu’en 2014. Depuis lors, il n’a été qu’un membre.

Satya Nadella, directrice exécutivedit ce qui suit à propos de Portes:

«Ce fut un immense honneur et un privilège d’avoir travaillé et appris de Bill au fil des ans.»

Avec la sortie de Portes du conseil d’administration de Microsoft, L’entreprise a confirmé qu’elle se compose désormais de 12 membres. Portes Il a également quitté le conseil d’administration de Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc., où il travaille depuis 2004.

Via: MarketScreener

.