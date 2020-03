Bill Gates quitte le conseil d’administration de Microsoft

Bill Gates, l’un des fondateurs de Microsoft et responsable de l’entreprise a atteint ses sommets, quittera son poste au sein du conseil d’administration de Microsoft.

Ce vendredi, Microsoft a annoncé que Bill Gates quitterait le conseil d’administration de Microsoft. Il s’agirait apparemment d’une décision qu’il a prise pour consacrer plus de temps à ses efforts philanthropiques avec la Fondation Bill & Melinda Gates, qu’il a fondée en 2000.

Il convient de mentionner que cette situation ne signifie pas que Bill Gates va abandonner complètement Microsoft. Nous le disons car Gates restera un conseiller technologique de Satya Nadella, actuel PDG de Microsoft, et d’autres membres de Microsoft.

Que Bill Gates ait pris une telle décision ne devrait pas surprendre. Après tout, il est depuis longtemps plus que clair que sa priorité était de poursuivre ses causes caritatives et humanitaires.

Au cas où vous ne le sauriez pas, en juin 2006, Bill Gates a annoncé qu’il quitterait progressivement ses fonctions chez Microsoft pour poursuivre la philanthropie. Tôt ou tard, c’était un fait qui allait se réaliser.

