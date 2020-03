Bill Gates quitte le conseil d’administration de Microsoft après plus de 45 ans pour se consacrer à la philanthropie

L’homme d’affaires continue en tant que conseiller, mais souhaite faire une pause dans ses obligations au sein de l’entreprise.

Après plus de 45 ans depuis qu’il a commencé sa carrière comme l’un des magnats de la technologie,Portes Billse retire des bureaux deMicrosoftet cède la place à une nouvelle étape. Bien que depuis 2008, il n’ait pas de record au sein de l’entreprise, il s’éloigne maintenant de tout pour se concentrer sur son objectif philanthropique et caritatif, à savoir:sans cesser de conseiller.

Bill a présenté sa démission via une publication sur son compte LinkedIn où il prétend avoir besoin de plus de temps.pour le bien-être et l’amélioration internationale: Mon objectif en ce moment est la philanthropie, la scolarisation et la nécessité de lutter contre le changement climatique. Cela correspond à la philosophie dela fondationque lui et sa femme, Melinda Gates, sont actifs depuis 2000.

Microsoft continue d’apprendre de son expérience et des conseils de Satya Nadella. PDG de MicrosoftL’homme d’affaires a également assuré qu’en aucun cas il n’abandonnerait Microsoft, et a laissé entendre que son nouveau rôle allait passer parconseiller les cadres actuels et les générations à venirPrendre en charge l’entreprise: être toujours un élément vital de mon travail et je m’engage auprès de la direction pour aider à façonner, imaginer et atteindre les meilleurs objectifs.

Pour sa part, l’actuel PDG de Microsoft, Satya Nadella, a publié une déclaration oùa salué le travail de GatesEt il a souligné l’honneur que cela avait été de travailler à ses côtés: le conseil d’administration a bénéficié de son esprit et de sa prévoyance. Microsoft continue de tirer parti de son expérience et de ses recommandations. Je suis reconnaissant de l’amitié que nous avons et je suis heureux de votre besoin d’aider chaque individu et la planète.

Avec la démission de Bill, unnouvelle étape au sein de l’entrepriseAméricain qui travaille déjà pour montrer des nouvelles de la Xbox Series X, malgré le fait que la plupart des travailleurs sont à la maison à cause du coronavirus.

