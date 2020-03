Binging The Office va gagner 1000 $ à quelqu’un

Dish Network va payer 1 000 $ à quelqu’un pour regarder 15 heures de The Office – alors quel est le problème, et plus important encore, où appliquer?

L’Office fête officiellement ses 15 ans le 24 mars et Dish célèbre avec ce marathon de 15 heures rémunéré. Considérant que l’Office est l’émission numéro un la plus regardée de Netflix, il est peu probable que Dish ait du mal à remplir ce rôle.

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise paie pour un binge-watcher dédié – l’année dernière, CableTV a payé 1000 $ pour que quelqu’un regarde l’intégralité de la collection MCU consécutivement et tweete en direct toute l’expérience (vous pouvez trouver les tweets du gagnant ici, si vous êtes curieux).

Ce travail est un peu moins exigeant qu’un marathon consécutif. Dish donne à son éventuel binger neuf jours généreux pour regarder 15 heures de The Office, ce qui représente environ 45 épisodes, soit cinq épisodes par jour.

Il y a bien sûr un peu de travail à faire pour regarder, donc vous n’êtes pas autorisé à passer tout le temps à faire défiler Twitter. Le travail consiste à remplir une liste de contrôle des tropes récurrents dans The Office – en comptant combien de fois Stanley roule des yeux, par exemple.

Si vous pensez que vous êtes un excellent candidat pour ce poste le plus exigeant, vous pouvez vérifier les détails et postuler ici avant le lundi 16 mars.

