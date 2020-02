Biomutant en phase finale de développement

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 19 février 2020 16:49 GMT

Biomutant est toujours en voie de sortie cette année.

Mot sur une nouvelle date de sortie pour Biomutant a été longue à venir, mais l’équipe a déclaré qu’il est actuellement dans les dernières étapes de développement.

“Comme certains d’entre vous le comprennent ou le savent, le travail de finition d’un jeu est long, difficile et imprévisible”, a déclaré Experiment 101 sur Twitter. «L’ampleur, la taille et la longueur du Biomutant contribuent à cet effort.

“Nous dévoilerons la date de sortie dès que tout le monde dans notre studio se sentira en confiance pour atteindre cette date et que le jeu est prêt.”

pic.twitter.com/dc6Hh8RJvf

– Biomutant (@Biomutant) 19 février 2020

Annoncé en 2017, le jeu était initialement prévu pour une sortie en 2018 avant d’être retardé en 2019 puis 2020.

Le RPG d’action en monde ouvert permet aux joueurs à fourrure de changer les capacités et l’apparence de leur personnage avec des mutations, des prothèses bioniques et des armes. Cela signifie que vous pouvez faire pousser des griffes, faire germer des ailes ou attacher un pied robotique et plus encore. Chaque personnalisation aura un impact sur la façon dont le héros du jeu joue dans un combat en temps réel en utilisant des mouvements d’arts martiaux de mêlée et des armes à feu.

