Bioshock: la collection pour Nintendo Switch classée en Corée du Sud

BioShock pourrait-il venir sur Nintendo Switch? Comme il a maintenant été évalué en Corée du Sud.

Si vous avez suivi le Daily Gaming Report récemment, vous remarquerez que nous avons couvert ce Bioshock: The Collection arrive sur Nintendo Switch comme précédemment cette semaine, il a été évalué par le Taiwan Digital Game Rating Committee, ainsi que la propre évaluation du Brésil plateau de jeux.

Eh bien aujourd’hui, Bioshock: The Collection a également été évalué en Corée du Sud pour le Nintendo Switch, ce qui laisse penser que Bioshock: The Collection fera définitivement son chemin vers le Nintendo Switch. Espérons que nous verrons bientôt une sorte d’annonce.

Bioshock: La collection comprend Bioshock 1, Bioshock 2 et BioShock Infinite et sera un excellent ajout à la console. Aimeriez-vous voir Bioshock: The Collection arriver sur Nintendo Switch? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

