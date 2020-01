BioShock: la collection pourrait changer selon une nouvelle évaluation

Eh bien, voici une intéressante pour vous. Une nouvelle note taïwanaise a été repérée, ce qui suggère BioShock: la collection est prévu pour une sortie sur Nintendo Switch.

BioShock: The Collection sorti sur les plateformes rivales en 2016 et contient l’original BioShock, BioShock 2, et Bioshock Infinite. La série doit encore apparaître sur Switch, bien sûr, donc une collection de ces trois titres serait un excellent moyen de présenter la franchise au public affamé de Nintendo.

La note elle-même peut être trouvée sur ce site; les trois jeux sont répertoriés individuellement pour Switch, mais il existe également une note pour la collection. Aucune date de sortie ou autre information juteuse n’a été incluse. Voici une capture d’écran de quelques listes:

Tout le monde et leur chat semblent s’attendre à une autre, Nintendo Direct large bientôt (comme toujours), mais ce serait quelque chose idéalement adapté pour une annonce dans une telle présentation. Peut-être qu’une annonce officielle approche à grands pas?

Nous vous laisserons une description officielle de la collection tirée de la sortie de la PS4, juste au cas où elle ferait effectivement son chemin vers Switch:

Retournez dans les villes de Rapture et de Columbia et découvrez la franchise BioShock primée comme jamais auparavant. BioShock: The Collection raconte les voyages épiques de l’univers BioShock magnifiquement remasterisé en 1080p. BioShock: la collection contient tout le contenu pour un seul joueur de BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite, tout le contenu complémentaire pour un seul joueur, le pack “Columbia’s Finest” et le commentaire du réalisateur: Imagining BioShock, avec Ken Levine et Shawn Robertson.

.