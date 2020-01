BioShock Speedrunner simule un accident catastrophique lors de la course AGDQ

Image: AGDQ

BioShock est un jeu particulièrement pénible pour regarder les gens accélérer, en grande partie à cause de toutes les petites choses qui peuvent mal tourner. Un framerate imprévisible et des problèmes de physique peuvent envoyer des pistes autrement impeccables qui déferlent sur les rails, et cette instabilité facilite le vissage de sauts cruciaux. Speedrunner BloodThunder le sait mieux que quiconque, et hier soir, il a décidé d’en profiter – pour rire.

Environ à mi-chemin de sa course rapide de 49 minutes dans Awesome Games Done, hier soir, BloodThunder venait de franchir une série compliquée d’étapes basées sur la physique pour se frayer un chemin devant le célèbre discours d’Andrew Ryan. le processus. En passant devant Ryan, qui ne s’identifiait à personne, il a noté que «des choses étranges peuvent arriver.» Puis il est allé à une porte et a inséré une clé qu’il était censé récupérer sur le cadavre de Ryan, mais qu’il avait à la place obtenu grâce au pépin .

Soudain, l’écran du PC est devenu d’une horrible nuance de bleu, suggérant que le jeu s’était écrasé. “Votre PC a rencontré un problème”, a-t-il déclaré. BloodThunder mit ses mains sur sa tête dans un spectacle de choc et de désespoir alors que le public émit un gémissement dégonflé. Ce n’avait pas été une course sans faille jusqu’à ce point, mais c’était certainement grisant. Hélas, c’était pour rien.

Sauf que ce n’était pas le cas. “Ça va, ça va”, a déclaré BloodThunder après quelques secondes. “Je l’avais prévu.” Peu de temps après, l’ouverture de The Elder Scrolls V: Skyrim a commencé à jouer, faisant référence à un mème populaire. Le public et les commentateurs ont éclaté de rire. Quelques secondes plus tard, BioShock est revenu à l’écran.

BloodThunder, semble-t-il, n’a fait savoir à personne qu’il avait l’intention de le faire. Il s’est excusé auprès de l’équipe technique plusieurs fois immédiatement après. Il a également déclaré qu’il n’avait pas prévenu ses commentateurs.

“Pour la petite histoire, aucun d’entre eux ne le savait”, a déclaré BloodThunder lors de la diffusion. “Même quand je faisais de la pratique, je ne le montrais pas du tout.”

Sur Twitter, il a précisé plus tard que les personnes aidant à diriger l’AGDQ savaient qu’il avait «quelque chose de prévu», mais n’avaient pas d’autres détails.

BloodThunder a ensuite terminé la course sans difficulté notable. Il a même battu son temps d’achèvement estimé à 55 minutes. Bien sûr, il a peut-être provoqué quelques crises cardiaques en cours de route, mais vous ne pouvez pas faire une farce dans un scénario de jeu à haute pression, sans briser quelques cœurs.

.