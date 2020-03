BioWare développe un nouveau jeu pour l’une de ses “franchises les plus prestigieuses

Bioware s’apprête à développer un titre majeur dans l’une de ses «franchises les plus prestigieuses».

C’est selon une nouvelle liste d’emplois – telle que repérée par Segment Next – dans laquelle le développeur dit qu’il cherche un nouveau directeur technique dans son studio d’Edmonton.

“Vous serez le responsable technique le plus expérimenté du prochain titre majeur dans l’une des franchises les plus prestigieuses de BioWare, et un leader contribuant à la stratégie du studio BioWare”, indique la description de poste.

“Vous travaillerez en partenariat avec les autres disciplines pour construire la technologie et l’équipe de programmation pour offrir des expériences de joueur incroyables.”

Cependant, aucun détail n’a été donné quant à la franchise du jeu. Il serait juste de supposer qu’il pourrait s’agir d’un nouveau jeu Mass Effect ou Dragon Age – ce dernier ayant un nouveau titre confirmé.

De nombreux fans recherchent une remasterisation de la trilogie Mass Effect depuis des années. Plus que jamais après la sortie terne de Mass Effect: Andromeda. Il est à noter que le studio d’Edmonton est dirigé par Michael Gamble, il a précédemment travaillé sur la trilogie ME et Andromeda.

Bien sûr, il existe une autre franchise Bioware qui doit un renouveau. Plus tôt cette année, la rumeur disait qu’un nouveau Star Wars: Knights of the Old Republic était en cours de développement. C’est une franchise populaire avec de nombreux fans qui ont demandé qu’elle soit redémarrée au fil des ans.

Electronic Arts a annulé plusieurs projets Star Wars depuis qu’il en a obtenu les droits en 2013. En janvier 2019, l’éditeur a affirmé qu’il était toujours attaché à la propriété intellectuelle de Star Wars.