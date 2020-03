BioWare exposera les détails de ses projets secrets et annulés dans ce livre

Il y a quelques semaines, BioWare a eu 25 ans. Au cours de cette période, l’entreprise a réussi à se développer et à gagner la reconnaissance du public et est l’une des plus anciennes établies dans l’industrie. Son parcours n’a pas été parfait et ces années ont certainement beaucoup à dire. Pour cette raison et pour commémorer cet anniversaire important, BioWare a annoncé qu’il travaillait sur un livre dans lequel il raconterait une grande partie de son histoire et nous permettrait de jeter un œil sur les projets qui ne se sont pas concrétisés.

Fondé en février 1995 par Ray Muzyka, Greg Zeschuk, Trent Oster, Brent Oster, Marcel Zeschuk et Augustine Yip, BioWare s’est fait un nom dans l’industrie et a réussi à travailler dans de grandes franchises telles que Baldur’s Gate, Star Wars et, plus récemment, , dans Mass Effect et Dragon Age.

Cependant, le studio a également travaillé sur des projets qui ont été annulés, tels que Command & Conquer: Generals 2, Warhammer Online: Wrath of Heroes et le cas le plus connu: Shadow Realms. C’est précisément le sujet des jeux annulés l’un des plus marquants, donc l’étude en parlera dans un livre à paraître prochainement.

Le livre BioWare aura un contenu non publié

BioWare: Histoires et secrets de 25 ans de développement de jeux fera ses débuts le 13 octobre de cette année et permettra au lecteur d’en savoir un peu plus sur les moments clés de l’étude et comprendra même des illustrations, des photographies et des anecdotes des développeurs qui ont fait partie de la étude. Mieux encore, cela nous fera entendre parler de «projets secrets et annulés». Voilà donc un article qu’aucun fan du studio ne voudra manquer.

Le livre sera en charge de l’éditeur de Dark Horse, aura 200 pages et ne sera vendu qu’en couverture rigide au prix de 40 $ US. Malheureusement, au moment d’écrire ces lignes, cette note n’est pas disponible en précommande. Cependant, nous pensons que plus tard il y aura plus d’unités.

