BioWare fait avancer la résurrection de l’une de ses “franchises les plus prestigieuses”

BioWare Vous embauchez déjà pour votre «prochain grand projet» qui implique l’une de vos «franchises les plus prestigieuses». Il y a eu des rumeurs autour de ce prochain grand projet; beaucoup pensent que c’est un remake de Chevaliers de l’Ancienne République, un remasterisé de la trilogie de Effet de masseou une toute nouvelle IP.

La description du travail Directeur technique dit ce qui suit:

«Vous serez en charge de diriger le prochain grand titre dans l’une des franchises les plus prestigieuses de BioWare, et un leader qui contribuera à la stratégie du studio chez BioWare. Vous travaillerez en partenariat avec les autres disciplines pour construire la technologie et l’équipe de programmation pour offrir une expérience incroyable au joueur. »

Quant à la rumeur de Effet de masse, en novembre de l’année dernière, Michael Gamble, chef de projet chez BioWareIl a demandé aux fans où ils voulaient que la série aille à l’avenir, et depuis, l’idée d’un nouvel épisode de la franchise ou même d’une remasterisation des trois premiers titres a été présente.

Bien sûr, la liste pourrait également faire référence à Dragon Age 4, dont nous savons qu’il fera ses débuts jusqu’en 2021.

Via: SegmentNext

