Birds Of Prey a le pire box-office jamais ouvert pour un film DCEU

Birds of Prey s’est ouvert à un nombre de guichets plus petit que prévu, ce qui en fait la pire ouverture jamais vue pour un film de DC Extended Universe. Le film a rapporté 33,2 millions de dollars aux États-Unis pour son week-end d’ouverture, et c’est le plus bas jamais enregistré dans l’univers récent du cinéma de DC.

Ce n’est pas le pire absolu de tous les temps pour un film de bande dessinée de DC, cependant, comme le film de Josh Brolin 2010 Jonah Hex n’a fait que 5,3 millions de dollars pour son ouverture aux États-Unis. Mais c’est le plus bas pour le DCEU qui a débuté en 2013 avec Man of Steel. (Le film Joaquin Phoenix, qui a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office, est distinct du DCEU).

L’ouverture du guichet Birds of Prey est bien en deçà des 50 à 55 millions de dollars qu’il était prévu de faire, et également en dessous de Warner Bros. ‘ possèdent un chiffre plus prudent de 45 millions de dollars. Dans le monde entier, Birds of Prey a maintenant réalisé 81,2 millions de dollars dans le monde, ce qui est nettement inférieur aux 110 millions de dollars que Warner Bros. s’attendait.

Deadline, qui a fourni tous les numéros du box-office, rapporte que Birds of Prey aura probablement du mal à atteindre 100 millions de dollars au box-office américain. Une source financière a déclaré au site: “Dans l’ensemble, c’est mauvais.”

Birds of Prey avait un budget de 97 millions de dollars, ce qui revient à 84 millions de dollars avec les crédits d’impôt de la Californie appliqués. Cependant, cela n’inclut pas les frais de commercialisation.

Deadline rapporte également que la première coupe de Birds of Prey “a vraiment été mal testée”. En tant que tel, le directeur du film de DC, Walter Hamada, a ordonné des reprises qui ont permis au film de se retrouver dans un meilleur endroit.

Birds of Prey porte une cote R et est sorti en février, et les deux facteurs auraient pu limiter les résultats du box-office du film. À titre de comparaison, le Suicide Squad classé PG-13, le film dont Birds of Prey est issu, a rapporté 133 millions de dollars aux États-Unis pour son week-end d’ouverture au cours de l’été 2016.

Le lent démarrage de Birds of Prey a été une surprise, car le film s’est bien comporté auprès des critiques et porte une forte note B + CinemaScore.

Dans la critique de GameSpot sur Birds of Prey, Meg Downey a déclaré: “C’est le genre de jeu cinétique à haute énergie qui vient avec une valeur de rejeu intégrée et prouve exactement pourquoi Harley Quinn est devenu un personnage si attachant et aimé dans la culture pop. panthéon. Si c’est dans cette direction que se dirige le DCEU, l’avenir s’annonce radieux. “

