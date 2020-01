Pour référence seulement – ce n’est pas un chariot Switch chinois. C’est délicieux, cependant.

Quelle est la première chose que vous avez faite lorsque vous avez ouvert cette copie de lancement de Souffle de la nature il y a près de trois ans? Avant de l’avoir inséré dans votre tout nouveau Switch et d’y avoir perdu 300 heures de vie, nous voulons dire. Pourriez-vous résister à lui donner un petit coup de langue? Seulement nous?

Eh bien, si vous avez réussi à ignorer le fait que chaque cartouche est recouverte d’un agent amer pour décourager les enfants, les chiens, les chats, les cochons d’Inde et autres animaux de compagnie de manger vos jeux, vous êtes plus fort que nous! Ayant récemment été lancée sur le continent chinois grâce au partenariat de Nintendo avec le géant chinois Tencent, il a maintenant été confirmé de manière indépendante par @ zhaochen0507 que les cartouches chinoises ont un goût aussi amer et affreux que dans le reste du monde.

La cartouche Tencent Nintendo Switch “n’a pas le même goût” que celles commercialisées dans le monde entier, comme testé par @ zhaochen0507 lui-même.

Sérieusement, il est l’une des personnes les plus inspirantes que j’ai vues au cours des dernières années. pic.twitter.com/m07r9BCqXZ— Nintendo chinois (@chinesenintendo) 17 janvier 2020

Il est intéressant de noter que la raison pour laquelle il a fallu si longtemps pour que les jeux physiques apparaissent dans la région était due au fait que le revêtement amer lui-même était examiné par les pouvoirs en place:

J’ai parlé à quelqu’un qui travaille sur Tencent Nintendo Switch: La raison du retard des sorties physiques était que l’agent amer des cartouches Switch, Denatonium Benzoate, était toujours en cours d’examen. – Snorlax — Sun (@Sundejun) 14 décembre 2019

Le lancement de la console de Nintendo sur le territoire a suscité de l’intérêt grâce à un déploiement “ sur mesure ” qui signifie que le choix pour les propriétaires de Tencent Switch est plutôt mince pour le moment. Contre le précédent sur tous les autres marchés, les jeux sur ce territoire sont également verrouillés par région sur le commutateur Tencent, donc l’importation Lapins Crétins Aventure n’est pas une option à l’heure actuelle.

Pourtant, avec toutes ces différences irritantes, il est agréable d’entendre que peu importe où vous vivez dans le monde, une cartouche Switch officielle aura un goût terrible. Contrairement à ces délicieuses cartouches 3DS que nous avions l’habitude de grignoter comme After Eights.

Nous avons haussé les sourcils en encourageant les amis et la famille – peut-être un peu trop fortement – à donner à leurs jeux un coup de langue sournois. Les rumeurs selon lesquelles le benzoate de dénatonium est la principale raison pour laquelle nous refusons de passer au tout numérique sont totalement infondées.

