Black Desert est le dernier MMO à bénéficier de jeux croisés sur PS4 et Xbox One

Les éditions console de Black Desert ont finalement rejoint Final Fantasy XIV Online: A Realm Reborn, ajoutant des serveurs de jeu croisé pour PS4 et Xbox One.

Cette mise à jour n’est pas complètement obligatoire, les joueurs ayant la possibilité de choisir entre des serveurs multijoueurs ou exclusifs à la plate-forme.

Chaque région pourra jouer les modes PvP Conquest War et Node War sur les nouveaux serveurs cross-play le 8 mars pour célébrer la nouvelle mise à jour et permettre à de nouveaux partenariats et rivalités de s’épanouir.

Parallèlement à ces activités, un événement en jeu sera ajouté pour les nouveaux joueurs et les anciens joueurs. Cet événement permettra aux joueurs d’obtenir les boîtes d’armes Cliff et Awakening en accomplissant des quêtes spéciales. Des récompenses supplémentaires peuvent être trouvées en localisant des coffres au trésor dans l’océan.

La classe Archer et la région de Kamasylvia ont également été ajoutées à l’édition PS4, la mettant à jour avec la version Xbox One.

Dans le cadre de la mise à jour, Black Desert sera réduit sur PS4 et Xbox One. Black Desert est 25% de réduction sur le Playstation Network jusqu’au 18 mars, ainsi que 10% de réduction sur les perles. Les membres Playstation Plus peuvent acheter Black Desert à 50% de rabais et des perles à 20% de rabais. Les utilisateurs de Xbox One bénéficient d’une réduction similaire, avec Black Desert à 50% de réduction et les perles à 20% de réduction jusqu’au 16 mars.

