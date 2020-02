Black Mesa quitte enfin l’accès anticipé en mars

Par Emily Gera,

Black Mesa, la ré-imagination longue durée de Half-Life 1 de l’équipe indépendante Crowbar Collective, sera lancée sur Steam la semaine prochaine.

Ça a été toute une course. Black Mesa est en développement depuis 14 ans – le travail d’une équipe de bénévoles qui, selon le collectif Adam Engels, n’a commencé à gagner de l’argent que depuis quelques années.

Engels a fait cette annonce aujourd’hui dans un article de blog sur Steam, confirmant que Black Mesa 1.0 sera finalement lancé le 5 mars après cinq ans d’accès anticipé.

«Par la chance, le travail acharné et peut-être un peu d’ignorance, nous n’avons pas hésité à atteindre notre objectif de mener ce jeu à son terme», écrit-il à propos du projet. «Nous sommes fiers de ce que nous avons construit. Nous pensons que cette prochaine version 1.0 est la meilleure, la plus raffinée et la plus amusante du jeu à ce jour. L’anticipation et l’excitation autour de notre projet sont plus que flatteuses.

«Black Mesa est un jeu vidéo, c’est notre jeu vidéo, et il a ses forces et ses défauts. Comme l’a dit Leonardo da Vinci, “L’art n’est jamais fini, seulement abandonné” et bien que nous prévoyons de soutenir pleinement ce jeu après 1.0 avec des corrections de bugs et plus, ce ne sera jamais un jeu parfait. “

Black Mesa est un remasterisateur de Half-Life de Valve, mettant à jour les cartes pour offrir une expérience de jeu plus fluide tout en ajoutant des effets visuels modernes qui n’étaient pas disponibles au lancement de Half-Life. Comme pour tous les titres Early Access, à sa sortie, le jeu sera automatiquement mis à jour vers la version finale pour ceux qui l’achèteront pour 19,99 $ / 14,99 £.

