Black Widow a été retardée indéfiniment

La peur de beaucoup est devenue réalité. En raison du virus COVID-19, Marvel et Disney ont pris la décision difficile de retarder indéfiniment le lancement de Black Widow, bande qui donnerait naissance à la quatrième phase du MCU. Pour le moment, nous ne savons pas quand nous pourrions voir ce film dans les salles.

À l’origine, Black Widow sortira en salles le 1er mai 2020. Selon Variety, il n’y a pas de date provisoire pour le moment, et On ne sait pas si le coronavirus parviendra à affecter la sortie de plus de films, à la fois de Disney et de Marvel.

Le film avec Scarlett Johansson Ce n’était pas la seule bande à être retardée par le coronavirus, et ce ne sera probablement pas la dernière. Des productions comme l’adaptation Uncharted et la deuxième saison de The Witcher ont été arrêtées à titre préventif; et des longs métrages tels que Fast 9, 007: No Tie to Die, Mulan et The New Mutants, ont reporté leur arrivée au cinéma pour éviter la propagation de la maladie.

Via: Variété

