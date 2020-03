Black Widow et d’autres films Disney ne devraient pas être retardés en raison des préoccupations liées au coronavirus

L’un des plus grands films de 2020, No Time To Die, a été retardé de six mois en raison de préoccupations concernant COVID-19. Le retard de ce film a suscité des questions quant à savoir si d’autres studios emboîteront le pas et repousseront leurs films. Une entreprise qui ne le ferait pas serait Disney.

Deadline rapporte que Disney a informé les chaînes de salles de cinéma nord-américaines qu’elles «gardent le cap» en ce qui concerne la sortie de la société. Cela signifie que le film MCU Black Widow reste sur la bonne voie pour sortir le 1er mai.

Le rapport indique qu’il y avait une rumeur suggérant que Disney envisageait de retarder Black Widow jusqu’au 6 novembre, date à laquelle un autre film MCU, Eternals, devait sortir, ce qui repousserait Eternals jusqu’en 2021. Cependant, le rapport de Deadline indique que c’est le cas. pas le cas.

Un autre film de Disney, Mulan, reste dans les délais pour une sortie le 27 mars en Amérique du Nord. Pixar, qui appartient à Disney, va également de l’avant avec la sortie d’Onward ce week-end.

Le rapport Deadline mentionne également qu’Universal s’en tient également à ses plans, et continue de suivre pour sortir le prochain film Fast & Furious, F9, le 22 mai.

Des milliers de cinémas en Chine sont actuellement fermés, ce qui devrait avoir un impact énorme sur le cinéma mondial. Les théâtres en Corée du Sud ont également été touchés. Ces deux marchés se sont révélés extrêmement lucratifs pour les films Marvel. Un autre film Marvel dirigé par des femmes, Captain Marvel, a rapporté 154 millions de dollars à la Chine et 43 millions à la Corée du Sud.

Le rapport Deadline mentionne que Warner Bros.ne prévoit pas non plus de retards. Le nouveau Scooby-Doo! Le film Scoob! est toujours prévu pour le 15 mai, tandis que Wonder Woman 1984 devrait se dérouler comme prévu le 5 juin. De plus, SpongeBob de Paramount: Sponge on the Run restera en première le 22 mai.

Tout cela est susceptible de changer en fonction de la façon dont le nouveau coronavirus se développe, selon le rapport. De plus, toutes ces informations sont liées aux dates de sortie en Amérique du Nord. Disney et d’autres studios de cinéma pourraient faire des choix différents pour d’autres marchés du monde.

Le nouveau coronavirus a également un impact sur le monde du jeu. La conférence des développeurs de jeux de mars a été reportée, tandis que les organisateurs de l’E3 ont annoncé une augmentation des mesures de santé et de sécurité à la suite de la proclamation de l’état d’urgence à Los Angeles. L’E3 2020 devrait toujours se dérouler comme prévu en juin, mais comme pour le cinéma, la situation évolue.

