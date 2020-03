Blade présente trois niveaux pour son service de jeu cloud Shadow

Shadow, le service de jeux en nuage de Blade, a publié un nouveau modèle d’abonnement.

Le premier niveau baptisé Shadow Boost coûtera 11,99 $ par mois sur un plan de 12 mois, ou 14,99 $ par mois. Boost utilise une carte graphique GTX 1080 ou mieux, un processeur 3,4 GHz – 4 cœurs, a un RAM de 12 Go et 256 Go de stockage.

Shadow Ultra coûtera aux utilisateurs 24,99 $ par mois sur un plan de 12 mois ou 29,99 $ par mois. Les jeux peuvent être joués en 4K avec ray tracing, nécessite une carte graphique RTX 2080 ou équivalent. Un processeur de 4 GHz – 4 cœurs, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le niveau supérieur, Shadow Infinite, coûte 39,99 $ par mois sur un plan de 12 mois ou 49,99 $ par mois. Il utilise 4K avec ray tracing, une carte graphique Titan RTX ou équivalent, un processeur 4GHz – 6 cœurs, 32 Go de RAM et un stockage TB.

Boost sera disponible immédiatement aux États-Unis. Cependant, Ultra et Infinite seront proposés à un nombre limité d’utilisateurs au cours de l’été avant d’être déployés auprès d’un public plus large plus tard cette année.

“Nous sommes ravis d’offrir une expérience Shadow étendue à encore plus d’utilisateurs à travers les États-Unis”, a déclaré Jérôme Arnaud, PDG de Shadow.

“Avec les nouvelles options d’abonnement de Shadow, des fonctionnalités améliorées et une nouvelle application étonnante, nous changeons complètement l’expérience de jeu.”

La société a repensé l’interface de Shadow pour améliorer l’expérience sur smartphone, tablette et TV. Shadow s’aventure dans la réalité virtuelle en lançant un programme d’exploration VR aux États-Unis.

Pour favoriser sa croissance et son expansion, Shadow a formé un partenariat avec LG Electronics. Par conséquent, LG détient une part des actions dans les projets Shadow et Shadow qui utilisent les produits de la société. Globalement, Shadow a apporté 110 millions de dollars de financement – la prochaine étape est son lancement en Corée du Sud.

“LG est très concentré sur l’augmentation de la valeur client grâce à des services basés sur le cloud”, a déclaré Jang Ik-hwan, chef de la division commerciale informatique de LG de la Business Solutions Company.

“Nous sommes impatients de collaborer avec la plate-forme de cloud computing hautes performances de Shadow pour offrir une expérience optimale et différenciée aux consommateurs.”