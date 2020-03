Blade Runner est amélioré pour les consoles et les PC

Par Stephany Nunneley,

Le jeu Blade Runner classique de 1997 verra un peu d’amour sous la forme d’une édition améliorée pour PC et consoles.

Nightdive Studios et Alcon Entertainment ont annoncé aujourd’hui Blade Runner, développé à l’origine par Westwood Studios, à l’ère moderne sur PC, PS4, Switch et Xbox One.

Avec Blade Runner: Enhanced Edition, vous pouvez vous attendre à une «restauration soignée et haut de gamme» de Nightdive qui utilise son moteur de jeu propriétaire KEX. Il s’agit du même moteur que le studio utilisé avec System Shock: Enhanced Edition, Turok, Turok 2: Seeds of Evil, Blood et Forsaken Remastered.

Les traductions originales en langues étrangères ont également été obtenues pour les personnes qui parlent allemand, français, italien et chinois.

Vous pouvez vous attendre à des modèles de personnages et à des animations améliorés, à des cinématiques améliorées, à une prise en charge de la résolution grand écran, à une personnalisation du clavier et du contrôleur, et plus encore avec «la sensation originale du jeu préservée».

Blade Runner: Enhanced Edition devrait sortir cette année.

