Blair Witch nous terrifiera sur Nintendo Switch à partir de cet été

Le Monde indépendant Mars nous a laissé plusieurs annonces intéressantes, de jeux déjà attendus à d’autres que nous ignorions totalement, ainsi que quelques dates spécifiques au-delà de la saison au cours de laquelle ils seront publiés et de l’année, tous ces jeux étant 2020. Parmi ces annonces, et bien qu’il ait été brièvement dans le groupe des titres supplémentaires de la présentation, il y avait un jeu d’horreur psychologique et d’horreur de survie basé sur une franchise que, probablement, beaucoup d’entre vous connaissent déjà. Nous parlons bien sûr de Blair Witch, le jeu vidéo développé par Équipe Bloober (Couches de peur, Observateur) et basé sur The Blair Witch Project, un film documentaire qui a effrayé des milliers et des milliers de personnes à la fin des années 1990 et au début des années 1900.

Blair Witch nous ramène dans la forêt des Black Hills

Bien que Blair Witch n’ait pas de date précise, nous savons que arrivera à l’été 2020. Ce titre, déjà disponible depuis l’année dernière sur Xbox One, PS4 et PC, se déroule deux ans après les événements du film original. En tant qu’Ellis, ancien policier et ancien combattant, et aux côtés de notre chien Bullet, nous entrerons dans la forêt des Black Hills pour aider à retrouver un garçon de 9 ans disparu. Cependant, une fois entré, il ne sera pas si facile de repartir … Avec cette prémisse, et si vous en savez un peu plus sur la Blair Witch, vous saurez déjà que la chose se transformera, en une question de temps, en quelque chose de plus sombre qui nous maintiendra dans une tension constante. Pour ouvrir ta bouche, on te laisse en dessous de la sienne premier trailer pour Nintendo Switch:

C’est une question de mois que nous pouvons retourner à Burkittsville (Maryland) … si nous osons affronter à nouveau nos peurs.

