Blankos Block Party est un terrain de jeu généré par l’utilisateur

Blankos Block Party est un jeu de société MMO coloré et intrigant qui propose une configuration unique. La prémisse est que ce jeu se déroule dans un monde où les jouets en vinyle prennent vie et ont leur propre vie lorsque les humains ne regardent pas.

Dans le cadre de la célébration du jeu de GameSpot, Play For All, nous avons rencontré Jamie Jackson, directeur créatif de Mythical Games, qui nous a tout raconté sur ce projet imaginatif. Dans la vidéo, Jackson parle de nombreux aspects du jeu, y compris son éditeur de niveau d’aspect robuste qui permet aux joueurs de créer pratiquement tout ce qu’ils peuvent imaginer.

Fondamentalement, Blankos Block Party semble combiner le gameplay fluide de titres comme Fortnite et Roblox avec le charme esthétique d’un jouet en vinyle Funko Pop qui prend vie. Un test bêta pour le jeu sera lancé plus tard cette année, alors revenez avec GameSpot pour en savoir plus!