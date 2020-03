Bleach Spin-Off Burn The Witch élargit l’univers

Il est toujours intéressant de voir ce que fera un créateur après la fin de sa série à succès. Tite Kubo, l’auteur de Bleach, a pris la décision de publier un one-shot 2018, Burn The Witch, et a mis la nouvelle histoire dans une extension de l’univers Bleach. Burn The Witch incarne deux sorcières, Noel Niihashi et Spangle Ninii, en tant que protagonistes, et elles travaillent pour la branche ouest de la Soul Society à Reverse London.

Il a été récemment annoncé que Burn The Witch recevra une adaptation de film d’anime cet automne, et une nouvelle bande-annonce est sortie le 20 mars. Studio Colorido produira le film, et le réalisateur Tatsuro Kawano le dirigera. Burn The Witch bénéficiera également d’un court parcours dans Weekly Shonen Jump à un moment donné au cours de l’été. Vous pouvez lire le one-shot Burn The Witch gratuitement sur le site Web de Viz Media.

De plus, si vous avez manqué le bavardage sur Twitter, l’arc de la guerre de sang de mille ans de Bleach obtient enfin une adaptation anime. L’arc de la guerre de sang de mille ans présente Ichigo et le gang (toute la Soul Society et quelques Espadas, en fait) face à un autre méchant mégalomane. Cette fois, c’est Yhwach, le fondateur des Quincys et fils du Soul King.

L’anime s’est terminé sur l’arc Fullbring en 2012, et avec la finale de la guerre de sang de mille ans, l’anime de Bleach arrivera à son terme. La date exacte de l’air n’est pas encore confirmée, mais l’arc devrait arriver en 2021.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: 8 anime à voir absolument pour l’hiver 2020