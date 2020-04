Bleeding Edge ajoutera un dauphin jouable conduisant un Mech dans sa prochaine mise à jour majeure

Bleeding Edge, le nouveau jeu multijoueur de Ninja Theory, ajoutera bientôt un nouveau personnage, et tous les joueurs pourront y accéder gratuitement. Le nouveau personnage est Mekko, un dauphin pilotant un mech, et ils arriveront dans une mise à jour prévue pour la semaine débutant le 27 avril.

Mekko – qui est, bien sûr, un mélange de “mech” et “echo”, a été légèrement retardé afin que l’équipe de développement du jeu puisse faire face à d’autres problèmes. Mais maintenant, le personnage est sur le point de sortir.

Les capacités de Mekko ont été décrites sur le site Web du jeu. Le personnage pourra connecter une ligne de vie à un ennemi et absorber un pourcentage des dégâts qui lui sont destinés, et peut conférer aux alliés armure et vol de vie. Ses supers lui permettent de frapper les ennemis avec d’énormes explosions sonores ou de les piéger à l’intérieur d’une bulle, les empêchant d’attaquer.

Au-delà de ses capacités, cependant, Mekko est certainement l’un des éléments de conception de personnages les plus amusants du jeu.

Aux côtés de Mekko, la mise à jour introduira également de nouvelles emotes à débloquer pour tous les combattants, ainsi que la planche Techno Viking à utiliser.

Bleeding Edge est disponible pour tous les abonnés Xbox Game Pass sur Xbox One et PC. Le jeu a obtenu un 6/10 dans l’avis de GameSpot.

