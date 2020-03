Bleeding Edge est assez amusant une fois que vous avez surmonté sa courbe d’apprentissage abrupte

Compte tenu de mon penchant pour les tireurs par opposition aux jeux d’action axés sur la mêlée, je suis un peu surpris par combien j’ai apprécié jouer à Bleeding Edge. Lors d’un aperçu de la presse, j’ai joué pour la première fois au jeu multijoueur axé sur les héros de Ninja Theory (j’ai raté des chances à l’E3 et aux week-ends bêta ouverts) et Bleeding Edge m’a impressionné par son combat satisfaisant et une attention surprenante à la conception sonore.

Après avoir passé 90 minutes avec le jeu, il est si évident que Bleeding Edge a commencé comme un jeu d’arène de combat en ligne multijoueur. Le succès dépend presque totalement des coéquipiers qui communiquent entre eux et remplissent les rôles établis d’une unité équilibrée.

Peut-être trop axé sur les rôles pour son propre bien

Chaque personnage de Bleeding Edge appartient à l’une des trois classes suivantes: dégâts, soutien ou tank. Bleeding Edge semble entièrement dépendant d’une équipe remplissant un quota exact: un dommage, un tank, un support et un quatrième joueur qui change de rôle pour répondre aux besoins de l’équipe. La méta de Bleeding Edge permet l’expérimentation (en ce sens que vous pouvez associer différents personnages de dégâts, de soutien et de chars), mais c’est un niveau de choix rigide – le fait de ne pas avoir de classe entraînera votre équipe.

En parlant à l’équipe, nous avons appris que Ninja Theory avait initialement conçu Bleeding Edge pour plaire exclusivement à ceux qui aiment déjà les jeux de type MOBA. Cependant, après que le développeur a été acquis par Microsoft et transformé en Xbox Game Studio, Ninja Theory a réalisé qu’ils devaient reconsidérer qui était l’audience de Bleeding Edge, étant donné que le jeu serait désormais lancé le premier jour sur Xbox Game Pass.

“[Xbox Game Pass] n’a pas vraiment changé le cœur du jeu “, a déclaré Rahni Tucker, directeur créatif de Bleeding Edge, à GameSpot dans une interview.” La principale chose sur laquelle cela a eu un impact est l’intégration. Nous n’avions pas grand-chose en termes de tutoriels ou de façons d’apprendre à jouer au jeu avant votre premier match. Avant d’être acquis par Microsoft, nous avons découvert que nous allions utiliser le Game Pass et nous avons dit: “ Mec, il y aura toutes ces personnes dans le jeu qui n’ont peut-être jamais joué à un jeu en classe auparavant. Peut-être qu’ils ne savent pas ce qu’est un mod objectif. Peut-être qu’ils n’ont jamais joué dans une équipe auparavant et qu’ils n’obtiennent pas l’importance du rôle de guérisseur ou du rôle d’un tank. “

Les tutoriels sont utiles, mais les nuances de la mécanique de Bleeding Edge sont encore quelque peu difficiles à saisir sans un vétéran à la barre, au micro, dirigeant les nouveaux arrivants vers la meilleure façon de jouer chaque rôle. Bleeding Edge possède un système de ping, mais il est très basique et ne transmet pas grand-chose en termes d’informations au-delà de la position d’un ennemi ou d’un objet.

Dans Bleeding Edge, vous avez besoin de quelqu’un sur les communications pour diriger l’équipe, proposer des stratégies sur les voies à pousser, garder tout le monde ensemble (si vous vous éloignez de votre groupe, vous êtes presque mort si au moins deux joueurs ennemis vous trouvent), appeler des changements d’objectifs et informer les alliés lorsque le chargement actuel de l’escouade est défectueux et doit être ajusté. Si vous n’êtes pas familier avec les jeux en équipe, Bleeding Edge présente une courbe d’apprentissage extrêmement pénible – qui pourrait dissuader les nouveaux arrivants.

Un chaos contrôlé

Mais ces soucis mis à part, Bleeding Edge est satisfaisant de jouer quand tout le monde sait ce qu’ils font – en grande partie parce que le jeu fait un excellent travail pour communiquer les informations du match aux joueurs. À la fois en termes de visuels et de conception sonore, Bleeding Edge vous alimente en permanence des informations qui permettent de comprendre ce qui se passe même dans le chaos tourbillonnant de ses bagarres au corps à corps.

Par exemple, chaque personnage de Bleeding Edge a un bruit de pas unique, vous permettant d’identifier quelqu’un qui est caché derrière un mur ou qui se faufile sans vous voir réellement. “Le but est que, si vous jouez et que quelqu’un vous soutienne – si vous connaissez assez bien le jeu – vous devriez savoir qui vient vers vous”, a déclaré Daniele Galante, concepteur sonore senior de Bleeding Edge dans une interview avec GameSpot. .

Nidhoggr traîne sa guitare à la hache derrière lui – vous pouvez dire que ses coups d’attaque en mêlée sont lents mais très durs bien avant qu’il ne fasse un swing.

Bien sûr, vous n’avez pas toujours besoin de savoir que quelqu’un se faufile sur vous. Parfois, il est beaucoup plus important de savoir avec quelle attaque vous allez être frappé ou si la personne que vous combattez est guérie – mais vous pourriez facilement être désorienté en entendant tous ces sons à plein volume, en une seule fois. Pour tenir compte de cela, Ninja Theory a conçu le son dans Bleeding Edge pour fonctionner à partir d’un système de niveaux où les bruits fluctuent en volume en fonction de leur importance pour vous.

Le son de l’attaque d’un ennemi l’emportera à peu près sur tout autre bruit, par exemple, mais ceux spécifiquement dirigés vers vous seront plus forts. En fonction de la force de quelque chose par rapport aux autres sons, vous pouvez déterminer de manière audible comment réagir – vous permettant de comprendre une situation avec plus que vos yeux. “Ainsi, chaque son change de manière dynamique en fonction de l’importance pour vous d’entendre [that] un son spécifique à ce moment “, a déclaré Galante. S’il y a deux joueurs – un avec des écouteurs, un sans – avec le même niveau de compétence, le joueur avec des écouteurs devrait être plus fort car ils savent ce qui se passe de plus.”

J’aime vraiment Daemon – vous pouvez me regarder gagner Match MVP avec le personnage de la vidéo ci-dessus.

Le son complète également le style visuel dynamique de Bleeding Edge. Je n’avais que quelques minutes pour essayer une poignée de personnages avant de me lancer dans un match, mais la conception de chacun – à la fois dans la façon dont ils se déplacent et sonnent – donne un aperçu du type de menace qu’ils représentent.

“[Daemon is] très furtif, il est très spongieux, alors nous avons essayé d’utiliser des éléments qui vous le rappellent “, a déclaré Galante, à titre d’exemple.” Nous utilisons donc des sons de chuchotement [when] il esquive ou élude. Nous avons mis beaucoup de sons de vent pour donner la sensation qu’il flotte et qu’il est très difficile à attraper – même quand il attaque. “

“Cela dépend aussi beaucoup de la lisibilité”, a ajouté Warwick Mellow, animateur principal de Bleeding Edge, expliquant comment l’animation fonctionne avec le son pour informer le joueur. “Donc, certains d’entre eux ne sont que de l’animation de qualité, en s’assurant que le personnage indique le style qu’ils sont – c’est juste une bonne animation. Mais secondaire à cela est le composant de gameplay, qui est la lisibilité. À tout moment donné dans le jeu , vous voulez savoir contre qui vous vous battez. La démarche de chaque personnage est différente. Ils fonctionnent tous différemment avec des postures différentes ou ont des [idle animations]. “

Cela dépendra probablement de cette courbe d’apprentissage

J’ai bien aimé mon temps avec Bleeding Edge et j’ai hâte de voir le produit fini le 24 mars, mais mon impression générale du jeu de Ninja Theory est qu’il pourrait être dans un début difficile. Il y a un peu de complexité dans ce jeu et pas grand-chose dans la manière de vous apprendre à jouer au-delà du simple fait de sauter dans un match et de le comprendre au fur et à mesure, ce qui pourrait être frustrant pour certains. Mais nous devrons simplement attendre et voir.

Au crédit de Ninja Theory, l’équipe semble déterminée à répondre aux préoccupations concernant les éventuelles lacunes dans le niveau de compétence, ainsi qu’à fournir des mises à jour de contenu continues pour que les joueurs de Bleeding Edge reviennent. “Nous travaillons sur de nouveaux combattants, différentes fonctionnalités”, a déclaré Tucker. “Nous nous tournerons beaucoup vers la communauté pour voir quel type de trucs ils demandent en priorité. Dans la dernière version bêta, beaucoup de joueurs demandaient le mode classé, donc c’est en haut de notre liste de priorités. Beaucoup de joueurs demandent de la musique dans le jeu. Je ne m’y attendais pas du tout. Mais c’est cool, c’est quelque chose que les gens veulent. Peut-être que nous pouvons essayer de le faire. C’est donc une autre chose que nous sommes recherche dans.”

