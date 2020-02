BLEEDING EDGE était initialement prévu comme un MOBA

Quelque chose qui a attiré l’attention de BLEEDING EDGE est que sa proposition à beaucoup semble rappeler Overwatch, bien qu’elle ait une proposition très différente en matière de gameplay. En raison de cette similitude, beaucoup pourraient penser que Ninja Theory peut avoir été inspiré par le titre Blizzard pour créer BLEEDING EDGE; néanmoins, ce n’était pas le cas; en fait, le projet était prévu avec les caractéristiques mécaniques d’un MOBA.

Dans une nouvelle vidéo du développeur, on voit que le directeur créatif, Rahni Tucker, est conscient de la similitude que les joueurs rencontrent avec Overwatch, ce qui a permis à BLEEDING EDGE de se comparer aux jeux du genre de tir basé sur les héros (shooter à héros ); cependant, le développeur a révélé que les racines du développement de ce projet sont plutôt identifiées dans le genre multijoueur de l’arène de combat en ligne ou MOBA.

Selon Tucker, le concept de conception de jeu a commencé avec une sorte de tours, de sbires et de voies, mais à mesure qu’ils approfondissaient le processus de développement, c’était le même titre qui les dirigeait progressivement vers le type de jeu qui Cela finirait par devenir.

La proposition unique de BLEEDING EDGE a représenté certains défis pour l’étude, car ce n’est pas un tireur de héros, mais il comporte des éléments tels que se concentrer sur les ennemis et bloquer leurs attaques comme s’il s’agissait d’un jeu d’action solo, mais dans un environnement à la troisième personne, avec plusieurs utilisateurs. Cela a finalement rendu très difficile le maintien du niveau de stratégie caractéristique du MOBA et l’a conduit à devenir un titre d’action à la troisième personne, comme décrit par Ninja Theory.

Nous vous laissons avec la vidéo de développement.

Que pensez-vous des déclarations de Tucker? Pouvez-vous identifier les restes d’éléments MOBA dans BLEEDING EDGE ou pensez-vous qu’il a beaucoup en commun avec un tireur de héros? Dites-le nous dans les commentaires.

Quelque chose d’autre s’est produit lors de son développement a été la décision d’inclure le jeu sur Xbox Game Pass, ce qui a eu un impact sur le processus car il toucherait plus de public. Si vous savez déjà très bien à quel genre il appartient et que vous voulez juste commencer à le jouer, nous vous recommandons de vérifier ce lien avec toutes les informations sur ses incitations à la première et à la prévente.

BLEEDING EDGE arrivera exclusivement sur Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.