Bleeding Edge – voici un aperçu des capacités, des spéciaux et des supers de Gizmo

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 14 février 2020 15:40 GMT

La vidéo Bleeding Edge d’aujourd’hui présente Gizmo.

Dans la dernière série de Bord de saignement vidéos, nous regardons Gizmo, qui est l’un des héros DPS du jeu.

Gizmo utilise son pistolet GG et peut infliger de beaux dégâts à partir de positions élevées, comme un vrai personnage DPS.

GG Gun est l’une de ses capacités de base et c’est un pistolet à verrou dont la cadence de tir augmente avec le temps. Son autre capacité de base est Éluder, ce qui lui permet d’esquiver à l’abri du danger, mais lui coûtera de l’endurance.

Passant aux spéciaux, son poing est Sucka, dans laquelle elle jette une bombe qui aspire des ennemis. Le second est T-Rut où elle déploie une tourelle qui tire automatiquement sur les ennemis proches. Son troisième spécial est Videur. Ici, Gizmo laisse tomber un pad de saut qui dure quelques secondes et peut également être utilisé par des alliés.

Les supers sont Rock-it et Mini Mech. Le premier lui permet de conduire un gros missile et de le faire exploser, tandis que le second la voit sortir un costume de méca avec une armure supplémentaire et un lance-flammes.

Dans la vidéo, Arekkz passe également en revue quelques trucs et astuces pour utiliser Gizmo, alors assurez-vous de lui donner une montre si vous prévoyez de participer à la version bêta fermée, qui démarre aujourd’hui. Aussi, donnez à cette vidéo un aperçu rapide du jeu à l’avance.

Les vidéos précédentes de cette série incluent Daemon, El Bastardo, Miko et Buttercup, Nidhoggr et Zero Cool.

Bleeding Edge sort le 24 mars et prendra en charge le jeu croisé entre Steam, Xbox One et Windows 10.

