Blendo Games y est depuis 10 ans et a constamment donné des coups de pied au cul

Une décennie peut sembler courte, mais il reste encore beaucoup de temps pour construire un catalogue artistique. Alors que les studios AAA s’efforçaient de créer des jeux plus grands et plus chers dans les années 2010, un développeur indépendant a contribué à façonner notre façon de penser les histoires de jeux vidéo, en utilisant la subversion narrative, un montage intelligent et un sentiment général de jeu. Le développeur est Brendon Chung et son studio indépendant, Blendo Games.

Blendo Games existe depuis une décennie maintenant, mais le catalogue de Chung s’étend bien avant cela. Chung a travaillé à Pandemic Studios, le studio de développement derrière des jeux comme la série originale Star Wars Battlefront et The Saboteur. Avant cela, il était un modificateur prolifique pour des jeux comme Quake 2 et Half-Life. Il a créé la série Citizen Abel, qui utilise des jeux de tir à l’ancienne pour jouer avec la conception de niveaux et fournir des rebondissements originaux. Il y avait des niveaux à faible gravité et des espaces en rotation, des boss finaux qui n’étaient pas vraiment des boss finaux. Cette qualité ludique n’a fait qu’augmenter avec le temps, menant à des expériences fantastiques comme Gravity Bone et Thirty Flights of Loving.

Gravity Bone est techniquement sorti en 2009 mais c’est le début de l’œuvre officielle de Blendo. Les jeux vidéo, en particulier dans l’espace AAA, fonctionnent principalement sur ce qui est devenu la sagesse conventionnelle dans la conception narrative: le joueur est l’individu le plus important. Les jeux de Chung remettent en question cette hypothèse, mettant l’accent sur le monde dans lequel se trouve le joueur. Gravity Bone est apparemment un grand jeu d’espionnage spatial dans lequel les joueurs se déguisent en serveurs lors de cocktails et se faufilent dans les chambres d’hôtel pour trouver des informations secrètes. Il y a une bizarrerie de signature et un style brillant et en bloc, et au début, les joueurs seraient pardonnés de penser que cela se déroulera comme n’importe quel autre conte d’intrigue – niveaux et objectifs, gadgets sympas, réseaux de conspiration enchevêtrés qui révèlent des vérités importantes. Cela ne se produit pas. Au lieu de cela, après avoir terminé une partie de sa mission, le joueur est abattu et son intelligence est volée par un agent rival. Une poursuite se joue et à droite lorsque le succès semble à portée de main, les joueurs tournent un coin et ils sont à nouveau tirés. Ils tombent d’un balcon et c’est tout. Pas de grands complots, pas de vérités qui secouent le monde.

[Note: In order to talk about Blendo’s games, I’ll need to talk about their endings.]

Cette friction, cette déception est importante et c’est une leçon que les jeux AAA sont encore perplexes. Cela va à l’encontre d’une mentalité axée sur le joueur, qui privilégie le choix et le contrôle plus que toute autre chose. Une torsion comme celle-ci s’était probablement produite plus tôt dans l’espace AAA dans BioShock en 2007, mais ce jeu est finalement un jeu dans lequel les décisions des joueurs sont prioritaires. Vous faites des choix moraux et façonnez votre fin; vous avez diverses capacités et la liberté de les utiliser comme bon vous semble. Même lorsque le contrôle est arraché au joueur, BioShock leur permet de s’affirmer à nouveau. Gravity Bone rejette cette idée. Ce rejet se retrouve aujourd’hui, en fragments, dans des jeux comme Red Dead Redemption 2, où le confort et le succès des joueurs ne sont pas toujours assurés. Mais ça n’a jamais été aussi audacieux que dans Gravity Bone.

Gravity Bone a été suivi de Thirty Flights of Loving, qui, je pense, est l’un des jeux les plus importants de la dernière décennie pour établir ce qui peut être fait avec la présentation d’un jeu. Un autre élément de la sagesse classique de la conception de jeux consiste à traiter l’histoire et le gameplay comme des pièces distinctes. Vous avez eu des scènes d’action, puis des cinématiques où l’histoire a été relayée. Half-Life a inversé cette tendance en faisant en sorte que tout se passe en continu, en supprimant entièrement les cinématiques. Thirty Flights of Loving s’appuie sur cette idée, mais ramène des techniques cinématographiques telles que les coupures dures et les sauts dans le temps. C’est l’histoire d’un cambriolage raté, avec des changements de scène rapides et des révélations en un clin d’œil. Cette structure, qui embrasse la technique cinématographique dans le contexte des jeux, fait partie des raisons pour lesquelles des jeux comme le Paratopique merveilleusement tendu peuvent exister. C’est en partie pourquoi God of War peut expérimenter avec l’idée opposée, sans jamais couper l’appareil photo du tout.

2016’s

Cela peut sembler exagérer l’importance de ces jeux, mais je ne pense pas que ce soit le cas. La production de Chung a constamment remis en question le fonctionnement des jeux, sans jamais manquer de respect aux classiques qui définissaient le cadre initial. Le Quadrilatère Cowboy de 2016 est structuré sur l’idée d’utiliser un terminal de piratage et d’écrire du code de base pour résoudre des énigmes. Il s’agit, à certains égards, d’un jeu sur l’amour de la structure en coulisse des jeux. Il s’agit d’apprécier le monde, d’apprécier le code et d’apprécier comment un seul changement peut créer de belles choses. Les créations de Blendo Games, pour tous leurs défis et subversions, sont aussi des jeux d’amour. Aimer les mondes étranges que nous créons, les piquer et les remixer dans de nouvelles formes. Cette espièglerie n’a pas seulement créé une collection de jeux sympas (je n’ai même pas mentionné Flotilla!), Elle a également aidé à faire avancer les jeux. Voici encore dix ans.

.