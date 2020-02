Bless Unleashed sera-t-il libre de jouer? Guide des packs du fondateur pour les bonus! – HITC

Bandai Namco Entertainment

Tout ce que vous devez savoir si Bless Unleashed sera gratuit, ainsi qu’un guide pour ses coûteux bonus du pack fondateur.

La date de sortie du MMORPG Bless Unleashed sur Xbox One a été annoncée. Bandai Namco et le MMO de type Black Desert Online de Round 8 seront lancés le 12 mars, et vous pouvez acheter des packs fondateurs pour obtenir des bonus spécifiques. Mais, avant de vous engager à tout achat, vous trouverez ici la réponse pour savoir si le jeu sera gratuit ou s’il impliquera des frais d’abonnement.

Bless Unleashed est un MMORPG qui permettra aux joueurs de créer leur propre héros incroyablement attrayant pour affronter des donjons, des repaires et des boss géants très difficiles dans les arènes avec d’autres joueurs. Il a été annoncé pour Xbox One en mars 2018, et la bonne nouvelle est qu’il sortira très bientôt.

D’autres bonnes nouvelles concernent son lancement et la question brûlante de savoir s’il sera gratuit.

Bless Unleashed sera-t-il libre de jouer?

Oui, Bless Unleashed est un MMORPG gratuit sur Xbox One.

Bless Unleashed sera lancé gratuitement sur Xbox One le 12 mars et les joueurs pourront y jouer gratuitement à moins qu’ils décident de faire des achats.

Quant aux achats disponibles, le site Web du jeu comprend trois options Premium Benefits.

Les prix sont les suivants:

3,99 $ – 7 jours

14,99 $ – 30 jours

34,99 $ – 90 jours

Ces avantages Premium vous fournissent la liste des buffs en jeu:

Guide des packs du fondateur Bless Unleashed

En plus de certains avantages Premium, Bless Unleashed propose également des packs de fondateur à acheter sur le Microsoft Store.

Ceux-ci fourniront des tonnes de bonus pour le lancement de Bless Unleashed et des packs de fondateur sont disponibles pour les prix de 19,99 $, 39,99 $ et 79,99 $.

Le pack fondateur de 19,99 $ comprendrait plus de 50 $ en valeur. Son bundle contient les éléments suivants:

Avance de 7 jours

Titre du fondateur – titre exclusif Pyreborn

Monture exclusive – Licorne ivoire

Avantages de la vaillance de 7 jours – Amateurs de Lumena et d’Ingame

Le pack de 39,99 $ contiendrait plus de 150 $ en valeur avec les goodies suivants:

Avance de 10 jours

Titre du fondateur – titre exclusif Pyreborn

Monture exclusive – Licorne ivoire

Avantages Valor de 30 jours – Lumena et buffs ingame

Costume Enforcer Doré

Monture rare exclusive – Rhino

1000 Lumena

1 emplacement de personnage supplémentaire

Enfin, le pack de 79,99 $ aurait plus de 300 $ de valeur et comprend:

15 jours d’avance

Titre du fondateur – titre exclusif Pyreborn

Monture exclusive – Licorne ivoire

Avantages de la vaillance de 90 jours – Lumena et buffs ingame

Costume Enforcer Doré

Monture rare exclusive – Rhino

2000 Lumena

2 emplacements de personnage supplémentaires

Ensemble d’armes pourpres – cinq skins d’armes exclusifs

Monture légendaire exclusive – pionnière avec feu et fureur

Déguisement de tueur cramoisi légendaire

Bless Unleashed sera lancé sur Xbox One le 12 mars.

