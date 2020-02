Blindé Mewtwo contre-attaque pour célébrer le jour des Pokémon dans Pokémon GO

La société Pokémon et Niantic ont déjà commencé les célébrations de la Journée Pokémon de cette année à Pokémon GO avec un événement à durée limitée mettant en vedette Armored Mewtwo, Clone Pokémon dans les batailles de raid et Pokémon spécial chapeau de fête.

Tout cela est lié aux débuts Netflix de Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution le jour de Pokémon:

Armored Mewtwo reviendra sur Pokémon GO lors de raids cinq étoiles lors de l’événement Pokémon Day Celebration, et cette fois, il connaîtra l’exclusif Charged Attack Psystrike!

Le Pokémon Clone comprend Venusaur, Charizard et Blastoise, et le Pokémon chapeau de fête est Pikachu et Eevee. Il y aura également des œufs (apparaissant dans les raids d’une étoile) qui éclosent le chapeau de fête Bulbasaur, Charmander et Squirtle, et il existe même des variantes brillantes.

Enfin, une confrontation classique:

Si vous avez déjà joué à Pokémon Red, vous vous souvenez peut-être de la séquence d’introduction emblématique qui présente Nidorino aux prises avec Gengar. Ce moment bien-aimé sera honoré lors de la célébration de la journée Pokémon de Pokémon GO lors d’un événement Raid Day le dimanche 1 mars 2020, à partir de 14h00. à 17 h 00 dans votre fuseau horaire local.

Pendant ce temps, Nidorino portant des chapeaux de fête apparaîtra dans des raids à deux étoiles, et Gengar portant un chapeau de fête qui connaît Lick et Psychic apparaîtra dans des raids à quatre étoiles. Si vous êtes chanceux, vous pourriez rencontrer un Nidorino brillant ou un Gengar brillant portant un chapeau de fête!

Pour sortir les joueurs pendant cette période, vous pourrez recevoir jusqu’à cinq laissez-passer de raid sans frais lors de l’événement Raid Day en faisant tourner des disques de photos dans les gymnases.

Cet événement se déroule désormais jusqu’au 2 mars. Allez-vous démarrer GO sur votre appareil mobile pour célébrer le Pokémon Day? Laissez un commentaire ci-dessous.

