Blitzchung, joueur suspendu de Hearthstone, ne regrette pas d’avoir parlé de Hong Kong

Image: Les gens font des jeux

En octobre dernier, Hearthstone pro Chung «Blitzchung» Ng Wai a décidé, lors d’un stream officiel des grands-maîtres de l’Asie-Pacifique, de tirer son coup. “Libérez Hong Kong”, a-t-il dit en portant un masque à gaz. “Révolution de notre époque!” Il finit par se faire suspendre par Blizzard. Maintenant, en 2020, il dit que s’il pouvait revenir à ce moment, il ne changerait rien.

Blitzchung, qui est toujours suspendu, a fait un retour en arrière sur le moment désormais légendaire dans une interview avec la chaîne YouTube People Make Games.

“Si j’avais la chance de rentrer, je le ferais quand même”, a déclaré Blitzchung. “Parce que c’est une chose incontournable. Je dois le faire.”

Les actions de Blitzchung et la suspension d’un an qui a suivi – que Blizzard a ensuite réduite à six mois – ont déclenché une controverse qui a dévasté octobre et novembre de l’année dernière. Alors que les manifestations envahissaient les rues de Hong Kong, les fans de Blizzard faisaient rage sur Twitter et Reddit, dans des vidéos, et même dans des jeux Blizzard sur l’injustice des suspensions que Blizzard a transmises à Blitzchung et à deux commentateurs qui étaient à l’écran en même temps qu’il était . Cela a abouti à de bruyantes manifestations devant la convention BlizzCon annuelle de Blizzard à Anaheim, en Californie. Blizzard, cependant, n’a pas reculé devant sa décision de suspendre Blitzchung ou d’interdire de manière générale le discours politique lors des événements de sport électronique, et finalement, une sorte de malaise au statu quo est réapparu dans le fandom de l’entreprise après quelques mois.

S’adressant à People Make Games, Blitzchung a déclaré qu’il restait “déçu” de la punition infligée par Blizzard, ajoutant que même s’il avait l’impression que sa propre suspension était au moins “plutôt juste”, il serait “plus heureux s’ils changeaient leur position sur les deux roulettes », qui restent également suspendus. Il a également déclaré qu’au lendemain de la controverse, il avait fait un voyage à Taiwan pour visiter les casters, dont l’un s’est révélé plus inquiet pour Blitzchung que lui.

Malgré tout, Blitzchung ne ressent pas autant de mauvaise volonté envers Blizzard. “Pour moi, Blizzard est comme ce que Hong Kong me ressemble en ce moment”, a-t-il déclaré. “Peut-être que ça empire, mais je ne le déteste pas.”

Après avoir été suspendu, Blitzchung, qui n’a que 21 ans, a également décidé de s’absenter de l’école. Il l’a fait en partie parce qu’il n’était pas habitué aux lumières vives d’une renommée soudaine, mais aussi parce qu’il était préoccupé par les conséquences d’une nouvelle visibilité sous le régime de plus en plus oppressif de la Chine.

“[The controversy] être si public fait partie de ma pression », a déclaré Blitzchung. “Non seulement vous êtes sous le feu des projecteurs, mais lorsque vous êtes plus connu, vous êtes plus dangereux.”

Il croit toujours, cependant, que les choses vont changer pour le mieux.

“Vous avez beaucoup d’espoir quand vous le voyez”, a-t-il dit, “quand vous voyez combien de personnes sont là-bas, essayant de protester.”

