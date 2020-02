Blizzard a une solution et le coronavirus n’arrêtera pas la Overwatch League

L’épidémie de coronavirus a affecté l’agenda de divers événements de jeux vidéo. L’un d’eux est l’Overwatch League, une compétition Blizzard qui a dû annuler certains de ses jeux qui devaient avoir lieu en Chine.

L’avenir de la ligue était incertain, d’autant plus que Blizzard avait des dates précises pour ses différentes étapes. De plus, la société n’avait pas commenté ses plans possibles afin que le reste du concours ne soit pas modifié.

Heureusement, l’étude a déjà une solution et l’Overwatch League continuera malgré le coronavirus. Blizzard a confirmé que les matchs qui devaient se tenir à Shanghai, Guangzhou et Hangzhou, en Chine, avaient été reprogrammés.

Les matchs auront lieu au cours des sixième et septième semaines de la ligue, soit les 14 et 21 mars. Ils auront désormais lieu à Séoul, en Corée du Sud. De plus, Blizzard a précisé que les matchs programmés pour ces week-ends à Miami et Atlanta ne seront pas affectés ni ne changeront de jour.

La société devrait partager dans les prochains jours plus de détails sur les matchs reprogrammés, tels que leurs horaires exacts. L’Overwatch League a commencé sa nouvelle saison le 8 février, avec diverses compétitions aux États-Unis.

Pour l’instant, Blizzard n’a pas annoncé de changements supplémentaires à l’événement eSport, il est donc prévu qu’il respectera le programme promis pour cette année à un niveau compétitif. Le coronavirus a affecté de nombreux autres événements de l’industrie, ici vous pouvez trouver les détails.

Overwatch est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Recherchez ce lien pour toutes les nouvelles liées au tir d’équipe.

