Blizzard annonce des mesures pour lutter contre la dépendance à ses jeux en Chine

Ces dernières années, Blizzard Entertainment Il a rencontré diverses complications en Chine, dont certaines découlent de ses décisions controversées. Au-delà du récent scandale d’expulsion de l’équipe de Hearthstone qui a soutenu les manifestations à Hong Kong, l’entreprise fait également face à un problème trop grave dans la région: la dépendance des mineurs à leurs jeux vidéo. La situation est tellement préoccupante que même le gouvernement a été contraint d’intervenir.

La Chine est très stricte avec tout jeu vidéo qui a l’intention d’entrer dans le pays

Les autorités chinoises ont été chargées de réglementer tout jeu entrant dans le pays, et le processus d’approbation est assez strict. Les entreprises doivent non seulement s’aligner sur les lois anti-violence et le message politique, mais aussi empêcher les joueurs de devenir dépendants de leurs propositions. Comment est-il évité? Parce que, comme dans les foyers des autres parties du monde où il y a des mineurs, fixer des délais.

Dans le cas spécifique de Blizzard, ils ont récemment annoncé les mesures qu’ils prendront pour lutter contre la dépendance à leurs jeux. Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent jouer qu’une heure et demie par jour. En outre, il ne sera pas possible de le faire entre 22h. et 8 h. Bien sûr, ce sont des règles qui seront mises en œuvre dans le logiciel des jeux vidéo et des serveurs en ligne. Autrement dit, ils cesseront de fonctionner lorsque le délai sera atteint.

Blizzard, cependant, n’est pas la première entreprise à établir de telles mesures. En 2019, Riot Games a suivi le même chemin avec League of Legends, établissant que les mineurs ne peuvent jouer qu’un maximum de 2 heures par jour et avec certaines heures interdites. Ce qui est drôle, c’est que ce n’est pas Riot qui a décidé cela de sa propre initiative, car c’est Tencent, le géant chinois du divertissement et propriétaire du studio, qui a insisté pour créer un système anti-addiction.

Tencent a dû céder aux règles du gouvernement et renoncer à des revenus importants. De toute évidence Moins vous jouez, moins vous gagnez d’argent dans les coffres de l’entreprise. À l’heure actuelle, les jeux League of Legends et Blizzard ne sont pas dans une situation limite comme PUBG Mobile, qui, au début de 2019, était totalement interdit aux enfants de moins de 13 ans dans 12 villes de Chine.

