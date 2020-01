Blizzard annule les matchs de la Ligue Overwatch face aux craintes du coronavirus chinois

Photo: Noel Celis (.)

Blizzard a annulé ce soir tous les matchs de l’Overwatch League qui devraient avoir lieu en Chine au cours des deux prochains mois en raison de la crise du coronavirus dans le pays.

La société a publié une courte déclaration qui se lit comme suit:

Nous avons décidé d’annuler nos matchs de février et mars en Chine afin de protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, fans et staff. Nous espérons que les fans passeront une nouvelle année lunaire sûre et heureuse, et nous restons incroyablement excités de jouer les matchs de la ligue Overwatch en Chine plus tard cette saison.

Nous partagerons plus d’informations sur quand et où les matchs auront lieu à une date ultérieure.

Merci pour votre soutien et votre compréhension!

Entre février et mars, des matchs de OWL étaient prévus à Shanghai, Foshan et Hangzhou. Plusieurs équipes chinoises OWL ont déjà déplacé leurs joueurs en Corée du Sud par mesure de précaution.

Les annulations ont été faites alors que le nombre de morts pour l’épidémie virale approche les 200, avec près de 8000 personnes actuellement infectées (dont 95% dans la province du Hubei) et des dizaines d’étrangers évacués de Chine en toute hâte.

.