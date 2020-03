Blizzard annule tous les événements de l’Overwatch League pour mars et avril

Blizzard a annulé tous les événements de l’Overwatch League pour mars et avril.

Comme annoncé sur Twitter (ci-dessous), la firme américaine a retiré les événements en raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19. Il a affirmé qu’il n’était pas disposé à mettre les joueurs, les fans et le personnel en danger.

“Nous continuons à surveiller de près le COVID-19 (coronavirus), les recommandations et les mandats au niveau de la ville, et toutes les directives sont énoncées par les Centers for Disease Control and Prevention”, a déclaré Blizzard.

“Après un examen attentif et en étroite collaboration avec nos équipes, nous annulons tous les événements de l’Overwatch League prévus pour mars et avril.

“En même temps, nous travaillons main dans la main avec nos équipes pour voir que tous les matches sont joués quand cela est sûr et faisable sur le plan logistique, en restant aussi proche que possible de notre calendrier initialement prévu.”

Blizzard a poursuivi: “Nous envisageons les différentes options disponibles pour l’e-sport dans cet effort, afin que toutes les équipes – y compris celles précédemment affectées par les changements d’horaire en Chine – puissent recommencer à faire ce qu’elles font le mieux.”

Le coronavirus a eu un impact sur divers secteurs de l’industrie. À savoir, divers événements ont été annulés pour des raisons de santé et de sécurité. Le mois dernier, GDC 2020 a été reporté. Cependant, des sociétés comme Electronic Arts et Kojima Productions s’étaient déjà retirées. Il a depuis été confirmé que GDC diffusera des sessions pour l’événement annulé.

Récemment, plusieurs autres événements ont été interrompus. L’un d’eux est Game Connection America 2020, d’autres événements incluent SXSW 2020 et le Minecraft Festival de Mojang – ce dernier étant prévu pour septembre.

Cependant, l’événement le plus important à annuler est l’E3. La nouvelle a été confirmée hier, bien que l’ESA ait insisté sur le fait que l’événement se poursuivrait ces dernières semaines – même si Los Angeles a été déclarée état d’urgence.

Les lignes de production de l’industrie ont également été touchées, Valve, en particulier, a souffert d’un faible nombre d’unités pour son kit Index VR. Malgré le retour des stocks le 9 mars, il s’est vendu le même jour.

Diverses entreprises, dont Microsoft, Bungie, Facebook et Google, ont demandé à leur personnel de travailler à domicile. Actuellement, deux employés de Microsoft ont contracté le virus.