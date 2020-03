Blizzard annule toutes les compétitions Overwatch pour mars et avril

Le virus COVID-19, ou coronavirus, continue de faire des ravages dans l’industrie. Bien que le coup le plus dur à ce jour ait été l’annulation de l’E3 2020, d’autres secteurs ont également été touchés. Récemment, Blizzard a annulé tous les événements en personne liés à la ligue Overwatch en mars et avril.

Après l’annulation des compétitions en face à face ces derniers mois en Chine et en Corée du Sud, Blizzard a déplacé les matchs à distance, où chaque équipe jouera en toute sécurité à partir de différents endroits. Avec l’augmentation des cas de virus, il n’est pas certain quels sont les plans de l’entreprise pour l’avenir.

«Nous continuons de surveiller de près le COVID-19 (coronavirus), les recommandations et mandats à l’échelle de la ville et toutes les directives établies par les Centers for Disease Control and Prevention. Après un examen minutieux en étroite collaboration avec nos équipes, nous annulons tous les événements de l’Overwatch League prévus pour mars et avril. »

pic.twitter.com/in09FplLNn

– Overwatch League (@overwatchleague) 11 mars 2020

Pour le moment il n’y a aucune information sur le moment où ils retourneront à des confrontations face à face ou la façon dont ils envisagent d’offrir une alternative à tous les joueurs et fans. En raison de l’augmentation alarmante des cas de coronavirus, la société a réaffirmé son engagement pour la santé de toutes les personnes impliquées.

Via: Overwatch League

.