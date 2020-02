Blizzard détaille la scène e-sport de World of Warcraft pour 2020

L’un des composants les plus importants de World of Warcraft est le multijoueur, grâce auquel une communauté compétitive s’est formée autour de lui. Pour cette raison, Blizzard a développé une scène compétitive parallèlement au jeu, qu’il continue de soutenir. Cette section entrera bientôt dans une phase de transition et le développeur a récemment souligné les changements et préparé les joueurs pour le contenu à venir.

Pour commencer, nous avons parlé du Mythic Dungeon International (MDI), qui reviendra avec un nouveau donjon et des changements dans l’organisation de l’événement, car cette fois la division européenne (Europe, Moyen-Orient, Afrique, Corée et Taiwan) et l’américaine (Amérique, Australie et Nouvelle-Zélande) détermineront leur équipement en fonction du lieu de résidence de la majorité de ses membres. À la fin de la saison, les meilleures équipes d’élite se réuniront dans le tournoi LAN pour concourir pour une cagnotte totale de 300 000 $ USD. Ce qui est important dans ce changement, c’est que chaque saison sera indépendante et aura sa propre fin.

Le nouveau donjon sera Operation: Mecandria, qui rejoindra la rotation de cette année. Visions of N’Zoth apportera une nouvelle saison compétitive avec l’affixe Awake qui, une fois activé, révélera des obélisques dans le donjon et conduira les joueurs à affronter un serviteur de N’Zoth à Ny’alotha.

D’autre part, la 13e année du Championnat du monde d’arène (AWC) sera celle pour dire au revoir à Battle for Azeroth et dans cette édition, il y aura des changements importants dans le format. L’inscription pour les coupes de qualification débutera au deuxième trimestre 2020 et dans les 8 qui seront jouées, il y aura un total de 10000 USD, à l’exception des points AWC.

Les meilleures équipes des 4 coupes d’Amérique et d’Europe gagneront un laissez-passer pour concourir pour la couronne lors de la finale de Battle for Azeroth dans le championnat du monde d’arène et pourront remporter une partie du plus grand prize pool de l’histoire du tournoi , d’une valeur de 500 000 $.

De cette façon, la communauté compétitive fera ses adieux à Battle for Azeroth et entamera une nouvelle étape avec Shadowlands, qui sera disponible lors de l’AWC 2020. Cette nouvelle version comprendra 2 saisons de compétition, avec des coupes Internet, 2 tournois face à face et 1 LAN, mi-année. La finale aura lieu à un moment donné au troisième trimestre 2020.

Un autre détail important est que tout le contenu de la scène e-sport de World of Warcraft (y compris AWC et MDI) sera déplacé vers YouTube, donc si vous ne voulez pas perdre de détails, nous vous invitons à consulter sa chaîne officielle.

Vous pouvez trouver le calendrier de cette année si vous visitez la page officielle de Blizzard.

