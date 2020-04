Blizzard dit qu’il est “trop ​​tôt pour savoir” si la BlizzCon 2020 sera réalisable

Blizzard n’est pas sûr de savoir s’il tiendra ou non la BlizzCon 2020 cette année, car à ce stade, il est “trop ​​tôt pour savoir si cela sera faisable”.

S’exprimant dans une note ouverte aux fans sur le site officiel (merci, massivement), Blizzard a déclaré plus tôt cette année qu’il avait commencé à travailler activement pour finaliser les plans de la BlizzCon 2020 de cet automne.

Cependant, avec la pandémie de COVID-19, le studio garde plutôt un œil sur la poursuite de ses plans.

Bien que nous espérons tous que les choses iront mieux plus tard dans l’année, l’essentiel est qu’à ce stade, il est trop tôt pour savoir si la BlizzCon 2020 sera réalisable. La santé de notre communauté, de nos employés et de tous ceux qui contribuent au spectacle est notre principale préoccupation. Il faudra peut-être quelques mois avant de savoir avec certitude si ou comment nous allons procéder, mais dès que nous aurons une mise à jour significative, nous la partagerons.

Nous tenons à mentionner qu’avant les récents événements, nous travaillions activement à finaliser nos plans et, en fait, nous le faisons toujours, malgré les changements sur le lieu de travail que nous avons effectués chez Blizzard. Cela inclut l’examen d’un éventail de scénarios et de possibilités, non seulement en termes de spectacle, mais aussi en ce qui concerne l’expérience. Nous savons que la BlizzCon implique également une préparation de votre part, nous ferons donc de notre mieux pour fournir autant de clarté que possible, le plus rapidement possible.

Une convention de jeu est probablement la dernière chose dans l’esprit de la plupart des gens en ce moment, et cela vaut également pour beaucoup d’entre nous chez Blizzard. Alors que des événements à travers le monde annoncent des annulations, des reports ou des passages à un format en ligne en réponse à COVID-19, nous voyons des questions sur nos plans pour la BlizzCon de cette année et nous voulons fournir une mise à jour rapide.

Nous aimons la BlizzCon, et nous savons que beaucoup d’entre vous partagent ce sentiment et l’attendent avec impatience comme une occasion de s’évader un moment, de se retrouver avec des amis et de passer un bon moment. Comme beaucoup d’entre nous sont isolés depuis plusieurs semaines maintenant, entourés et dans certains cas directement affectés par les défis liés à la pandémie en cours dans le monde, nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons nous revoir en personne et avoir quelque chose à célébrer ensemble.

Si la BlizzCon 2020 se déroule comme prévu, nous nous attendons à en savoir plus sur Diablo 4, Overwatch 2, les mises à jour de World of Warcraft et tout ce que le développeur a mis en place pour ses autres propriétés intellectuelles.

