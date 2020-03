Blizzard frappera les personnages d’Overwatch de manière compétitive

Sur la scène compétitive, il est très courant de trouver la combinaison de facteurs qui rendent les victoires plus enclines. Dans les jeux, cela est connu comme un méta-jeu et c’est quelque chose qui peut faire que l’expérience entre dans un modèle et qu’il soit difficile de le changer. Blizzard en est conscient et pour inviter les joueurs à modifier leurs stratégies d’Overwatch, il a été révélé que dans la saison 21 de la scène e-sport, il y aura un changement majeur dans les règles.

Selon Polygon, Blizzard présentera le système Hero Pools, qui rendra essentiellement les personnages disponibles changeant chaque semaine sur la scène compétitive du jeu. Cette mesure désactivera chaque semaine 1 personnage de tank, 1 personnage de soutien et 2 personnages de dégâts dans le modèle de personnage.Elle est entrée en vigueur le 5 mars dernier, qui a commencé la saison 21, dans laquelle les héros Baptiste ont été suspendus. , Hanzo, Mei et Orisa.

Pourquoi les personnages seront-ils temporairement bannis dans Overwatch compétitif?

Selon Blizzard, cette mesure est conçue pour éviter que l’expérience de compétition soit réduite à l’utilisation d’une sélection spécifique de personnages et qu’il y ait, à la place, plus de variété et de nouvelles stratégies, bien qu’il ait été assuré qu’un personnage ne restera pas interdit pendant plus de 2 semaines.

«De nombreux joueurs considèrent un jeu en constante évolution comme plus excitant. Ils ne veulent pas jouer le même genre de héros et de compositions tout le temps. Quand ils sentent que le métagame devient plus statique, ce n’est pas si amusant pour eux. Nous essayons de le faire pour rendre le jeu plus agréable à jouer et à regarder », a déclaré Scott Mercer, concepteur d’Overwatch.

Quelque chose à prendre en compte est que la sélection des personnages interdits ne sera pas la même dans le jeu compétitif dans le titre que dans la gamme pro (Overwatch League), mais que pour la ligue, ils seront basés sur l’utilisation de personnages créés par des joueurs professionnels et les plus populaires seront les plus susceptibles d’être interdites.

