Blizzard offre au personnel des forfaits de soins au volant pendant le verrouillage américain

Par Emily Gera,

Dimanche 22 mars 2020 22:20 GMT

Au milieu de la fermeture du coronavirus américain, Blizzard a livré des colis de soins de fournitures essentielles au personnel confiné à domicile en Californie et au Texas.

Le chef de projet de Blizzard, Jens Salvesen, s’est rendu sur Twitter au cours du week-end pour mettre en évidence les milliers de colis de savon, de papier toilette et d’essuie-tout fournis aux employés de l’entreprise par le biais d’un service au volant mis en place dans le garage de stationnement d’Irvine, en Californie. Au Texas, le vice-président directeur des ressources humaines mondiales de Blizzard, Jesse Meschuk, a également confirmé que la société avait une configuration similaire dans son bureau d’Austin.

Tempête De Neige:

– envoyé (la plupart) tout le monde à la maison pour être éloigné

– paie toujours le personnel de conciergerie, de sécurité et de café son salaire standard

– a remis à des milliers d’employés un ensemble de soins contenant du savon, du papier toilette et des serviettes en papier via un service au volant dans le parking

♥ ️ pic.twitter.com/kpjRoud4MT

– Jens (@OhaiJens) 20 mars 2020

Blizzard avait précédemment annoncé qu’il paierait au personnel des postes de conciergerie, de sécurité et de café leur salaire standard pendant qu’ils resteraient chez eux.

Pour protéger la santé et la sécurité de nos employés, nous mettons en œuvre des politiques de travail à domicile pour nos bureaux d’Irvine et d’Austin. Les membres de nos autres bureaux dans le monde ont travaillé ou travailleront depuis leur domicile selon les directives des gouvernements locaux et des autorités sanitaires.

– Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) 14 mars 2020

Le coronavirus a eu un impact majeur sur toutes les industries, y compris les jeux vidéo. Les développeurs ont commencé à travailler à distance ce mois-ci, de Rockstar à Bungie et Microsoft. Et comme de plus en plus de personnes restent à la maison en raison de problèmes de santé croissants, Steam a connu un nombre record d’utilisateurs en ligne et de joueurs dans le jeu.

Plus tôt dans la journée, nous avons annoncé que Blizzard a présenté son nouveau buff Winds of Wisdom à World of Warcraft, ce qui augmente de 100% toute l’expérience acquise dans WoW jusqu’au 20 avril, les joueurs restant à l’intérieur et jouant pendant la période d’auto-isolement des coronavirus.

