Blizzard offre un double XP aux joueurs de World of Warcraft

Blizzard a donné à World of Warcraft: Battle for Azeroth une augmentation de 100% des gains de points d’expérience.

Comme annoncé sur le site Web du jeu, le nouveau buff s’appelle «Winds of Wisdom», et il est en vigueur jusqu’au 20 avril 2020. Blizzard a publié l’augmentation de l’expérience comme un moyen d’encourager sa base de joueurs à rester à l’intérieur pendant l’épidémie de coronavirus.

“Si vous restez à l’intérieur et que vous revenez à Azeroth, ou si vous nivelez un autre personnage (ou deux), vous obtiendrez un bonus spécial pour vous aider sur votre chemin”, a déclaré Blizzard.

“Entre aujourd’hui et le 20 avril 2020, tous les joueurs de Battle for Azeroth gagneront un buff d’expérience appelé” Winds of Wisdom “qui augmentera les gains d’expérience de 100%. Cela inclut également les joueurs de la Starter Edition et de la Légion.

“Les joueurs pourront également profiter de cette amélioration de l’expérience tout en utilisant leurs héritages préférés. Il ne faudra pas longtemps pour affronter le Vieux Dieu N’Zoth et ses sbires à Ny’alotha, le Réveil Ville.”

Le mois dernier, il a été révélé que les abonnements à World of Warcraft avaient doublé depuis la sortie de la version Classic en août 2019. En octobre 2019, la société américaine a affirmé que World of Warcraft Classic avait dépassé ses attentes.