Blizzard possède votre Warcraft 3 personnalisé: jeux reforgés

Image: Warcraft 3: reforgé

C’est un fait quelque peu perdu dans le temps – bien que certainement aucun Blizzard n’oubliera jamais – que le genre MOBA éternel a fait ses débuts dans les jeux Blizzard. Riot et Valve, cependant, ont fini par récolter les fruits des graines semées par les créateurs de jeux personnalisés dans StarCraft et Warcraft 3. Après un procès en 2012, Valve a même réussi à garder le nom «Dota» qui a pris racine à l’origine dans Warcraft 3. Avec Warcraft 3: Reforged, il semble que Blizzard ne souhaite pas que l’histoire se répète.

Comme repéré par PC Gamer, la politique d’utilisation acceptable de Blizzard contient désormais de nouveaux petits caractères. Plus précisément, il indique que tous les jeux personnalisés créés par les joueurs appartiennent à Blizzard – et seulement Blizzard.

“Les jeux personnalisés sont et resteront la propriété unique et exclusive de Blizzard”, indique la politique. «Sans limiter ce qui précède, vous cédez par la présente à Blizzard tous vos droits, titres et intérêts dans et pour tous les jeux personnalisés, y compris, mais sans s’y limiter, les droits d’auteur sur le contenu des jeux personnalisés. Si, pour une raison quelconque, vous êtes empêché ou restreint d’attribuer des droits sur les jeux personnalisés à Blizzard, vous accordez à Blizzard une licence exclusive, perpétuelle, mondiale, inconditionnelle, libre de droits et irrévocable permettant à Blizzard d’exploiter pleinement les jeux personnalisés (ou tout composant). de celui-ci) à quelque fin que ce soit et de quelque manière que ce soit. “

Les politiques d’utilisation acceptables d’autres sociétés comme Riot et Valve tirent également un peu de pouvoir des mains des joueurs, mais principalement au service de permettre à ces sociétés de promouvoir des types de jeux personnalisés qu’elles jugent utiles et de supprimer celles qui sont, par exemple, enduites de droits d’auteur. matériau provenant d’autres propriétés. La politique de Blizzard comprend des clauses similaires, mais elle va plus loin en revendiquant la domination du droit d’auteur sur tous les jeux personnalisés.

D’une part, Blizzard permet toujours aux joueurs de collecter des dons pour soutenir le développement de jeux personnalisés, et il y a une option pour développer des jeux personnalisés à but lucratif, mais seulement si cela est «autorisé par Blizzard par écrit». Mais d’autre part, il est difficile de concevoir d’un scénario dans lequel cela ne donne pas de pause aux moddeurs désireux de faire des châteaux de sable, des hommes de sable et des anges de sable dans le bac à sable fantastique nouvellement amélioré de Warcraft 3. Bien sûr, il n’y a aucune raison de ne pas jouer avec les outils de Blizzard, mais si vous visez quelque chose de plus grand, même s’il ne s’agit pas de Dota 3.7, Auto Chess: Shogi Edition ou d’une autre grande chose, pourquoi explorer l’idée dans un environnement où ce n’est même pas vraiment le vôtre?

Cela dit, ces règles n’empêcheraient pas complètement quelqu’un de proposer une idée dans Warcraft 3: Reforged, puis d’en faire une version autonome ailleurs. Les genres de jeux ne peuvent généralement pas être protégés par des droits d’auteur. Les noms et les actifs (même personnalisés) le peuvent cependant. C’est ce que Blizzard revendique ici. La société ne veut probablement pas risquer de rater une tranche du prochain gâteau Dota, ce qui est logique.

Cependant, les types de jeux personnalisés évoluent souvent au cours de plusieurs itérations et sur plusieurs jeux. Dota n’a peut-être jamais explosé comme il l’a fait sans ce genre de liberté. Nous vivons maintenant dans un monde où, hypothétiquement, quelqu’un pourrait refaire un mode de jeu personnalisé Warcraft 3: Reforged dans Dota 2 et, s’il utilisait des noms et des actifs similaires, se trouvait en violation de la loi sur le droit d’auteur. En ce sens, nous avons bouclé la boucle – seulement maintenant, les choses sont pires.

